南韓和美國周日就防衞費分擔達成協議。

美國國務院代表表示，協議反映拜登政府致力於振興民主同盟並使之現代化。

為期六年的《特別措施協議》將取代2019年到期的舊協議。新協議包括「經協商而具意義的東道國支援分擔額」，但沒交代詳情。

韓美去年3月曾就上調約13%（相當於每年多10億美元）的韓方分擔防衞費達成臨時協議，但時任美國總統特朗普拒絕接受，還要求大幅上調駐軍費到每年多50億美元，結果未能達成最終協定。南韓政府堅持認為13%是韓方所能接受的最大漲幅，美國現政府的立場也與此基本相同。

《華爾街日報》報道，協議仍須獲南韓國會通過方能生效。美國國務院表示，美韓敲定最終內容會簽署協議。

南韓代表團上周四抵達華盛頓與美方展開談判，原計劃周六結束談判，但為協調關鍵爭議上的分歧，決定再談一天。

韓聯社周日較早時報道，因美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀可能會在訪日後的本月17至18日訪問南韓，有觀察人士認為，雙方似乎想爭取在兩人訪韓時公佈協議談妥。

路透社／韓聯社

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