法國國民議會議員、億萬富豪達索（Olivier Dassault），周日傍晚因直升機失事身亡，終年69歲。

達索乘坐的直升機周日下午6時左右從法國北部海濱城市多維爾（Deauville ）附近起飛後墜毀，達索和機師遇難，機上沒有其他乘客。法國警方正在就直升機失事原因展開調查。

法國總統馬克龍在社交網發文，對達索遇難表示哀悼。他說，達索突然離世是「國家的巨大損失」。法國國民議會議長費朗及多名議員也對達索遇難表達哀悼。

達索生於1951年，2002年首次當選法國國民議會議員。他是法國達索集團（Dassault Group）已故董事長塞爾日·達索（Serge Dassault）的長子、保守派報紙《費

加羅報》（Le Figaro）股東之一，在美國《福布斯》雜誌2020年全球富豪榜上排名第361位。

達索集團旗下控股公司包括製造商用機及「幻影」（Mirage）、「陣風」（Rafale）等軍機的達索飛機公司（Dassault Aviation）、《費加羅報》等，並持有達索系統公司（Dassault Systemes）和電子設備生產商Thales的主要股份。

法新社／《蘋果》資料室

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