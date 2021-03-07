英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴兼好友奧花雲費專訪，預料將談到梅根在皇室生活時不為人知的事情，哈里夫婦脫離皇室後形象大跌，梅根被討厭的程度更甚於皇儲查理斯王子的妻子卡米拉。不過分析認為，哈里夫婦這次專訪的目標觀眾並非英國民眾，而是要討美國人歡心，讓他們在當地重新出發、發展事業。

皇室成員受訪屢釀災難

英國皇室成員接受傳媒專訪往往都令皇室形象受損，最近一次是捲入性侵醜聞的安德魯王子，2019年底接受英國廣播公司訪問，承認與美國已故孌童淫魔愛潑斯坦認識，但否認與涉事女子曾發生性行為，可是訪問內容卻無法令英國民眾信服，令皇室再次陷入危機，據報英女皇伊利沙伯二世大為憤怒。

皇儲查理斯1994年接受訪問公開承認對妻子戴安娜不忠，戴妃翌年也在一次專訪中承認婚姻有第三者，震驚全球。這次哈里和梅根接受專訪，外界也十分關注梅根是否會公然抨擊皇室成員。

調查顯示，哈里夫婦是皇室中最不受歡迎的成員，梅根在2018年及2019年受喜愛程度最高，之後就一直下滑，YouGov追蹤民眾對主要皇室成員的觀感，有53%民眾現在對梅根持負面觀感，39%保持正面看法；相反，有74%民眾對威廉妻子、劍橋公爵夫人凱蒂有好感，80%民眾對女皇及威廉王子有好感。查理斯妻子卡米拉介入戴妃婚姻，曾經是英國民眾最討厭的人之一，現在民眾對卡米拉的好感度更高於梅根。另一項調查則發現，有49%民眾認為應把哈里剔除出皇位繼承名單，只有30%民眾仍然認為他有皇位繼承權。

哈里和梅根專訪播出的時機也引起批評，其99歲的祖父菲臘親王患病仍然在倫敦的醫院治療，英國因為武漢肺炎疫情造成超過12.5萬人死亡，經濟嚴重受挫，哈里夫婦卻遠在美國加州居於豪宅，大談自己的個人感受。

建立新品牌吸金 「向英國道別」

不過有傳媒分析，哈里夫婦這次接受訪問，目標觀眾並非英國民眾，目的也不是重建在英國人心目中的形象，而是希望得到3.3億美國民眾的關注，得以建立在美國的形象，經營事業。哈里夫婦已經跟串流平台巨頭Netflix達成數年的協議，製作節目，估計價值1億美元(7.8億港元)，同時也跟音樂串流平台Spotify合作。分析形容，這次訪問不是要「修補品牌」而是「建立品牌」，也是一次向英國的道別。

澳洲《悉尼先驅晨報》

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