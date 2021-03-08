緬甸軍方暴力鎮壓示威不斷升級，軍警自周六起在最大城市仰光採取突擊行動，搜查前國務資政昂山素姬所屬全國民主聯盟多名成員的住所，全民盟高層金貌拉（Khin Maung Latt）更疑被軍方虐打至死。有目擊者稱看到他在家中被暴打。

緬媒報道金貌拉在仰光的班貝丹（Pabedan）被捕，有目擊者稱前天晚上10時左右，金貌拉被帶離住所前曾遭拳打腳踢。前政治犯協會成員烏敦基（U Tun Kyi）昨向傳媒透露，金貌拉「被虐打和搜查，似乎遭受嚴刑拷問」。

昨早金貌拉的家屬接獲警方通知稱他「暈倒」後身亡，家屬在明加拉頓軍方醫院辨認遺體，發現其頭部疑似受傷，包着沾染血迹的布，同日黃昏為金貌拉舉行葬禮。

金貌拉是穆斯林族人，先後於2015年和2020年大選時代表全民盟出戰班貝丹選區，現為全民盟班貝丹選區主席。

緬甸The Irrawaddy網站

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