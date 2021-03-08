美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）被多名前任女下屬指控性騷擾的醜聞越挖越臭，他的兩名高級女助理曾為性醜聞落力辯護，甚至曾經阻撓受害人舉報。原來這兩名女助理的丈夫和家人都跟紐約主要公關公司有關，並牽涉紐約州政府游說工作，疑因此為利益而力保科莫。

女助理跟游說公司有關 大企業藉此接觸科莫

科莫秘書德羅莎（Melissa DeRosa）的丈夫馬修溫（Matthew Wing）正在Uber公司擔任高級傳訊行政人員，她父親則是著名的公關游說企業Bolton St. Johns的合夥人兼頂尖說客，兄弟姊妹都是在這家具有影響力的公司內工作。在2019年及2020年，Uber投入110萬美元（858萬港元）游說紐約州政府，包括成功直接跟科莫對話。

而Bolton St. Johns的主要客戶則有紐約地產商The Durst Organization、聯合航空和輝瑞藥廠，皆曾經透過該公司對科莫展開游說工作。Bolton St. Johns發言人回應時稱，公司已經營超過25年，「一向以最高道德進行我們的業務，同時有最大的透明度」。

而另一名高級女助理是科莫的幕僚長德羅斯（Jill DesRosiers），她跟伴侶吉安努利斯（Harry Giannoulis）則共同創立及擁有另一家紐約主要公關游說公司Parkside Group，並由吉安努利斯擔任公司主席。體育博彩公司Fanduel去年便透過Parkside「直接游說」科莫以及其行政班子。Parkside的顧客還包括能源投資公司、美國職棒大聯盟（MLB）和美國職業籃球聯賽（NBA）都透過Parkside打進科莫圈子。

與科莫共同利益多 女助理極力阻擋性醜聞

科莫的高層助理與紐約的公關公司關係密切，難免被質疑有潛在的利益衝突，而德羅莎和吉安努利斯極力維護正受到性醜聞困擾的科莫，也因而被視為是企圖保住相關共同利益。

不過，科莫發言人表示，德羅莎和德羅斯都不涉及家族公關公司的業務，也不涉及相關游說工作，亦已採取適當的行動避免利益衝突。

美國霍士新聞

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