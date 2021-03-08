英國哈里王子及妻子梅根的專訪播出後，外界主要聚焦的話題是梅根對英國皇室種族歧視的指控，不少傳媒及網民將矛頭指向皇室，英《泰晤士報》形容這個訪問帶來的後果遠比皇室擔心的更惡劣，英國有官員稱社會絕不容忍種族歧視。不過有名嘴就指，哈里任梅根中傷家人是「可恥」。

梅根在專訪中指在仍懷着兒子阿奇（Archie）時，遭皇室成員帶歧視意味地問「到底他會有多黑」，這也成為傳媒重點。英國《每日郵報》及《每日鏡報》的報道大標題分別是「梅根指控皇室種族歧視」和「他們問阿奇皮膚有多黑」。

不少政客名人同情梅根

專訪未播出前，梅根的形象相對不討好，但如今不少輿論站在梅根一方。美國黑人平權運動份子坎寧漢（Brittany Packnett Cunningham）直言：「凱蒂和梅根的待遇差別是歧視黑人女性的實例，並提醒了大家如果連公爵夫人也這樣，黑人女性每天都遇到這情況。」娛樂新聞「E! News」記者帕克（Nina Parker）亦稱：「你知道為甚麼黑人女性會相信梅根，我們也知道微歧視（microaggressions）是怎樣以及如何慢慢令你發瘋。」

美國女網球手莎蓮娜威廉斯（Serena Williams，細威）對朋友梅根深表同情，指她每天經歷痛苦和殘酷；另一網球傳奇金夫人（Billie Jean King）則表示在專訪看到梅根的精神健康問題，「希望她的真誠可為那些需要幫助的人帶來更多協助和接納」。

英國教育部轄下兒童事務負責官員福特（Vicky Ford）就指，社會絕不容忍種族歧視，但也表明自己並未觀看專訪。

批評聲音也不少

NEWSMAX電視台主持人凱利（Greg Kelly）不認同梅根所說，「梅根想要盡一切，發錢寒的皇室成員，妳成功了奧花（奧花雲費）！」英國名嘴摩根（Piers Morgan）也批評：「這訪問對女皇和皇室是可恥的背叛，我預料到梅根會說這些邪惡、破壞性和自私的說話，但哈里放任她中傷他的家人和皇室，也是可恥。」

前英國《太陽報》記者沃頓（Dan Wootton）直言梅根有如向皇室下戰書：「毫無疑問，梅根剛剛向皇室宣戰，她告訴奧花雲費『他們願意說謊來保護其他家庭成員』。」

《泰晤士報》分析文章則指，梅根的訪問中已有很多足夠份量的話題可成為頭條，例如她與大嫂凱蒂的恩怨瓜葛，以及她跟哈里於大婚前3天已私下結婚。但關於種族歧視的指控明顯遠超皇室想像，對於白金漢宮來說，如何回應有關指控也是一大難題。

路透社/英國《泰晤士報》

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