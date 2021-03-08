英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴兼好友奧花雲費專訪，是二人離開皇室後首次接受訪問暢所欲言，梅根在近兩小時的節目剖白了她在皇室遇到的種種委屈，她訴說當初明明是大嫂凱蒂弄哭她，但傳媒報道的消息卻與現實相反，而皇室中人「卻願意說謊來保護其他人」，形容自己是「人格謀殺的受害者」。她又指兒子阿奇（Archie）未出生已遭歧視，皇室內部居然觀望他的膚色「到底有多黑」，種種情況令她精神飽受壓力，甚至萌生自殺念頭。哈里加入時透露了目前梅根腹中還有女兒，他又形容自己過去像父兄一樣，遭皇室制度所困，幸得梅根解救。

專訪分成兩個部份，約一小時的首部份是梅根和奧花雲費的單對單訪問，梅根一開始表明今次訪問是沒有報酬後，第一個討論的話題是有關她的大婚日，她跟哈里王子是於2018年5月19日成婚，梅根形容當天不是屬於他們自己的大日子，而是「為全世界準備的一天」，還透露她跟哈里於大婚日前3天已私下正式結婚。

梅根：是凱蒂弄哭我 遭人格謀殺的開端

節目中第一個震撼彈是梅根談及大嫂凱蒂，有英媒曾報道梅根弄哭凱蒂，但她直言真相是完全相反：「婚禮前數天她因為一些花童禮服的配搭而不高興，這令我哭了，這傷害了我的感受。」

雖然梅根表示事後凱蒂有向她道歉，「沒有任何衝突」，還指對方是「好人」，然而此事令她跟英媒的關係惡化，並形容這件事件是對她「人格謀殺的開始」，公眾根本不知道事件的真相。

對皇室累積負面情緒 終釀成自殺念頭

梅根坦言從小對皇室這個概念不了解，沒有做研究，「從未在網上搜尋過丈夫資料」，因此加入皇室後很無所適從，最初連見女皇要行屈膝禮也不知道，以為只是在「外面」做的禮節，不過梅根指女皇很歡迎她和友善，然而除了歡迎以外便沒有任何幫助。

正式加入皇室後，梅根形容自己「被禁聲（I was silenced）」，很多人要她保持低調，她甚至數個月不能外出，加上凱蒂弄哭她的事件後，她發現皇室內沒有人出頭為她澄清解話，讓她意識到她「皇室願意說謊來保護其他人」，惟獨是她沒有受到保護。

由於在皇室感到被孤立、孤獨和缺乏支援，梅根透露自己精神健康開始出現問題，曾經向皇室尋求協助卻沒有回音，最終導致她萌生自殺念頭，形容自己「不想再活了」，哈里後來表示對她產生自殺念頭感到震驚。

阿奇遭歧視 皇室不想他成王子

梅根後來懷孕，但她坦言當時並不好受，因為皇室內部竟有人討論阿奇的膚色，「到底他會有多黑」，後來哈里王子在節目亮相時，亦承認當時的確有人討論這話題，但跟梅根一樣拒絕重提當時的內容，以及是誰帶起這話題。

英媒曾報道指她和哈里決定阿奇不會接受王子的頭銜，但梅根指事實不是如此，她表示當時皇室有人告訴她阿奇出生後不會得到任何保護措施，也不會獲得王子頭銜。

哈里談家庭關係 再提母親戴妃

完成專訪的第一部份後，哈里在第二節加入訪問，他隨即公佈他跟梅根第二個孩子的性別是女性，預料今年夏天會出生，是訪問中少有提及比較正面的內容。

哈里形容自己起初就像父親查理斯王子和哥哥威廉王子一樣，「被皇室制度困著卻不自知」，直至他遇到梅根後才醒覺自己是被制度束縛著，更是梅根將他由制度解救。後來他透露自己被皇室切斷財政支援，因此要跟串流平台Netflix和Spotify合作。

雖然自己是皇室一員，但哈里坦言自己也有設身處地，看到梅根陷入的困境，即使離開皇室後仍受到外界持續騷擾，完全沒有私隱和安全，他曾向皇室尋求協助卻得不到保護，他直言擔心亡母戴妃車禍的歷史會重演，更指現在滲入了種族歧視這些危險元素。

查理斯一度不再聽他來電 哈里坦言失望

對於跟家人的關係，哈里指自己從來無意傷害女皇，對她只有萬分尊重；他透露父親查理斯王子突然一度不再聽他電話，現在已肯重新接聽，惟他直指父親讓他感到失望，至於哥哥威廉王子的關係，哈里則指自己仍很愛他，只是這段關係「正經歷空白」。

最後哈里坦言如果戴妃仍然在生，看到他和梅根離開皇室會感到非常傷心，並會對事情的發展感到憤怒，但她希望的是看到他們開心；梅根則表示自己曾努力讓皇室為她感到自豪，可是事與願違，又說跟哈里的關係「比所有你看過的童話故事更美妙」，接下來要迎接離開皇室後的新開始。

美聯社/美國有線新聞網絡/《蘋果資料室》

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