英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪的節目即將播出，外界十分關注梅根是否會吐出爆炸性言論批評皇室，不過皇室消息表示英女皇伊利沙伯二世不會收看這個訪問，而是專注於更重要的議題。當局會視乎內容考慮各種「報復」方法，包括爆出梅根在皇室生活時的劣行。

皇室官員表示，女皇不會收看哈里夫婦的專訪，而是出席英聯邦活動，以顯示皇室「關注重要議題」，而非哈里夫婦日益惡劣的「公關戰」。一名高層消息人士批評哈里夫婦貶低了皇室的工作，「皇室中的氣氛是︰所有人都收聲吧，我們只想繼續日常工作」。

94歲女皇忙官式活動 不看兩人「馬戲表演新聞」

年屆94歲高齡的女皇這幾天會忙於官式活動，讓公眾明白「焦點所在」，消息人士說︰「你會看到女皇陛下來周有很多事情要做，沒人預期女皇會熬夜收看訪問，她不會的。星期一有甚麼要緊事情？兒童重返校園，疫苗的效用，這是才是皇室家庭想關注的重要事情，並非奧花雲費和薩塞克斯公爵夫婦的馬戲表演新聞。」

梅根可能會在訪問中大談在皇室生活的不快，一名友人指出梅根會批評高層侍臣忽略她飽受精神困擾，又指皇室對於夫婦二人的「永久謊言」扮演着「積極角色」，當她仍在皇室生活時，皇室助理曾阻止她跟奧花雲費傾談，而哈里則形容「對我們兩人來說是難以置信地艱難」。

皇室消息：哈里夫婦在玩火 「很多事情未被抖出來」

報道指，皇室家庭將維持「有尊嚴的沉默」，不過有高層皇室消息人士警告，哈里夫婦可能要為此付出高昂代價，暗示皇室可能會視乎訪問內容而採取反擊，白金漢宮上周罕有地展開調查，向曾經聲稱受過梅根和哈里欺壓的前員工查問，有人透露︰「真正惡劣的事迹不曾告人，有些真正可怕的故事要說呢，本周我跟一些人有過襟然淚下的對談。他們(哈里夫婦)在玩火，賭注十分大，因為很多事情之前沒被抖出來。」

當初哈里夫婦跟家人討論脫離皇室時，雙方都同意會保留哈里的皇室銜頭，但經過這次訪問，有消息人士透露一切選項都有可能，皇室侍臣上周曾討論是否裭奪哈里夫婦的銜頭。

哈里夫婦皇室銜頭存在隱憂

哈里離開皇室後支持度大減，他今年可能會回英國出席6 月10日皇夫菲臘親王100歲生辰的私人慶祝活動，然後就是女皇的誕辰巡遊慶祝活動，多名高層皇室消息人士都擔心，一旦哈里在英國公開露面，可能會被公眾喝倒彩。

對於梅根聲稱在皇室處處受到限制，未能暢所欲言，有消息人士反駁，梅根一直「全面控制」她的公關工作，想接受甚麼傳媒訪問，要跟甚麼人交往都由她自己決定，她跟奧花雲費曾經在肯辛頓宮私人會面，皇室公關甚至不在場，「公爵夫人一向自行決定一切，她會收到建議，但最終都是梅根和哈里下決定」。另一人說︰「每天都有來自世界各地的查詢，他們可以決定跟誰說話，可以自由選擇，他們被噤聲的說法是不正確的。」皇室助理會給予意見，但討論日程是否有衝突，僅此而已。

英媒：凱蒂私下認為仍可修補與哈里夫婦關係

儘管外界一直盛傳哈里和哥哥威廉關係大不如前，兄弟甚至有「一段時間」沒有說話，不過英國傳媒引述消息人士表示，劍橋公爵夫人凱蒂曾跟朋友說過，她認為把哈里夫婦「拉回來，為時未晚」，威廉夫婦仍然希望可以修補雙方的關係。友人說︰「路上難免有阻礙，但他們是一家人，家人會克服難關。他們都保持期盼，希望跟哈里和梅根和解。這對雙方來說都不容易。」

英國《星期日泰晤士報》/《每日電訊報》

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