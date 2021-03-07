哈里和梅根兩公婆跟英國皇室的衝突，已引發成一場全方位的論戰，橫向有跨大西洋的分歧，英美兩邊民眾的看法南轅北轍，縱向更道出了難以逾越的世代鴻溝，雙方在不同年齡層各有擁躉。

年輕人同情 長者撐設限

為Netflix英國宮廷劇集《王冠》（The Crown，圖）擔任顧問的英國歷史學家萊西說：「我十分驚訝英美民眾對這件事的反應存在巨大的差異。美國人普遍視為是哈里夫婦『尋求自由』引起的問題，但英國這裏的人卻認同，身為皇室成員便得循規蹈矩」。

曾為哈里王子的母親戴安娜王妃撰寫傳記的作家朱諾說：「梅根毋須模仿也跟戴妃一樣是爭議性人物，世人對她的評價正凸顯出當今世代的分歧，年輕人多會覺得她是受害者，反之長者卻不以為然。」英國智庫BritainThinks總監馬汀森也同意這個說法，指「北英格蘭年長選民多是忠君愛國之輩」，他們普遍撐英女皇要維持皇室道統。

英國專欄作家隆恩則兩邊各打五十大板，調侃梅根的「皇室生活可怕」論點可笑，事關全世界都知道一入宮門深似海，「若有得選擇，誰會想自己的孩子成為英皇？」又譏諷梅根或以為嫁入皇室，「吃糖便能過日子，每天有免費衣裳」。不過，隆恩認為皇室不會有勝算，因為攻擊皇室已成為哈里兩公婆的生財工具，奧花雲費的專訪肯定不會是最後一次。

英國記者邦德也不齒哈里夫婦一邊投訴傳媒「有毒」，要逃到美國保護精神健康云云，卻一邊搬到最多名人和狗仔隊出沒的加州，在豪宅內高調接受奧花雲費訪問。她奉勸哈里若想過平靜的生活，方法其實很簡單，便是收口兼遠離鎂光燈。

英國《衞報》/《星期日泰晤士報》