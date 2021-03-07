英國哈里王子（Prince Harry）夫婦接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪播出前八小時，哈里的祖母英國女王伊利沙伯二世、父親兼皇儲查理斯、胞兄威廉王子等皇室成員上電視，慶祝英聯邦日。

英國人一般不會大張旗鼓慶祝英聯邦日，但今年人們密切關注這個日子，大家試圖尋找皇室批評哈里王子與妻子梅根（Meghan）的蛛絲馬跡。

英國廣播公司周日播出一小時特備節目，慶祝英聯邦日。節目中播出女皇的錄音演說，她主要強調在疫情之下團結之重要，強調在艱難時期，應與親友保持緊密接觸，互相支持。她又讚揚疫情期間英聯邦成員國及屬地無私奉獻克盡己任的人彼彼皆是。

傳與哈里夫婦失和的威廉王子（Prince William）與妻子凱蒂（Kate），則讚揚全球衞生人員在武漢肺炎大流行期間努力工作。

哈里與梅根已和皇室官方職務徹底切割。他們與奧花雲費的兩小時對談，堪稱哈里母親黛安娜王妃（Diana）1995年詳述與查爾斯王子（Prince Charles）的失敗婚姻後，最重磅的皇室訪問。

哈里與梅根的專訪美國時間周日晚在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，英國時間周一晚上在英國獨立電視台（ITV）播出。屆時觀眾將密切關注梅根與哈里是否會對白金漢宮翻舊帳，又會翻到什麼程度。

另外，先前有消息稱威廉和凱特對梅根態度冷淡，觀眾也想看哈里是否會提到他與威廉兄弟鬩牆。

已故威爾斯王妃戴妃當年承認她和查爾斯王子雙方都有外遇，並公開談論自己的皇室生活，在英國創下逾2,200萬人觀看的紀錄。

但哈里與梅根對奧花雲費爆料的訪問可能打破當年紀錄。據報這段專訪以700萬至900萬美元（7,020萬港元）賣給CBS。

路透社／美聯社／法新社／中央社

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