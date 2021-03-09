現居於東京上野動物園的兩隻熊貓「真真」和「力力」自然交配，報道指牠們已經15歲，對上一次自然交配已經是大約4年前。園方公開部份相片和片段，並表示希望可迎來新寶寶。

雌性的「真真」與雄性的「力力」上次自然交配是2017年2月，同年6月誕下熊貓女「香香」。動物園負責人表示如果「真真」能順利懷孕及生產，園方將會「無比高興」，又希望外界「繼續關注呵護」。

據指「力力」去年11月開始發情，但工作人員認為「真真」從上月下旬才有發情徵兆，於是在3月6日傍晚讓牠與「力力」見面。牠們發出叫聲、「真真」不時抬尾等都是準備交配的行為，不久後工作人員確認牠們成功交配，大約維時65秒。

熊貓懷孕並不容易

不過熊貓懷孕並不容易，成功可能性較高的只有幾天時間，而且或有延遲着床和假孕等現象，園方表示暫時難以預測「真真」是否可懷孕。

兩隻熊貓自去年夏天開始在新設施「熊貓森林」分開生活，以往中國會派人在熊貓繁殖期到日本協助，但今年受疫情影響，雙方的專家只在網上交換意見。

《日本時報》／共同網

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