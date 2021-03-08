亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）前妻麥肯齊（Mackenzie Scott）再婚，對象是於西雅圖一間高中任教的朱伊特（Dan Jewett）。貝索斯對兩人成婚感高興，又稱讚朱伊特是個優秀的人。

全球第三女富豪

麥肯齊早前簽署微軟創辦人蓋茨夫婦與股神畢菲特牽頭的「捐贈承諾」，承諾捐出大部份財產作慈善用途。朱伊特前日亦跟隨簽署，並寫道：「我已與其中一名我所認識的最慷慨及大方的人結婚，並與她一同承諾致力捐出巨額財富來為他人服務。」

曾出版兩本小說的麥肯齊，亦於其亞馬遜網頁的作家頁面上更改個人簡介為：「她正與丈夫朱伊特及四名孩子居住在西雅圖。」朱伊特於西雅圖湖濱中學任教科學科，麥肯齊的孩子亦就讀於該校。

貝索斯與麥肯齊2019年離婚，結束25年的婚姻生活。根據離婚協議，有份協助貝索斯創辦亞馬遜的麥肯齊，獲分得4%公司股份。貝索斯前日透過發言人，為麥肯齊再婚送上祝賀：「朱伊特是個優秀的人，我為他們感喜悅及興奮。」

麥肯齊一向熱心公益，她去年12月透露，已向美國多個慈善組織捐贈42億美元（約327億港元）。根據福布斯富豪榜，她的身家高達530億美元（約4,134億港元），於全球女富豪榜位列第三。

美國《華爾街日報》/《紐約時報》