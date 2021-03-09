美國及西方社會近年對種族歧視問題有深切反思，甚至有矯枉過正的傾向，可能成為中國乘虛而入的缺口。美國《華爾街日報》編輯部周日發表題為《『覺醒者』般的中國共產黨》（The Woke Chinese Communist Party）的評論文章，警告中國官媒正利用美國左翼進步派常用的「覺醒議題」進行大外宣，例如指控西方國家「白人至上」、「種族主義」、「文明優越論」等，以攻擊對中國立場強硬的國家及政治人物。

指摘五眼聯盟「白人至上」

文章引述中共喉舌《環球時報》上月發表的社評《五眼聯盟已成白人至上主義軸心》，當時《環時》指摘「五眼聯盟」中的加拿大、英國和澳洲近期分別對華施壓，質疑「五眼聯盟」圍繞美國「組成種族主義色彩明顯的黑幫行為共同體」，是「白人至上主義軸心」。

《華爾街日報》形容，《環時》的風格可能較為粗野，但它使用的「白人至上主義」、「多元」、「文明優越論」等用字，卻與美國左翼對「系統性種族主義」的批判不謀而合，形容《環時》的編輯「明顯有閱讀《紐約時報》」。

批判特朗普 與美國左翼同聲同氣

文章直指中國官媒如今正用上美國左翼進步派的言辭，作為政治宣傳武器，例如《環時》曾指「五眼聯盟」有強烈文明優越感，又指對華態度強硬的美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）是新納粹極端分子，前總統特朗普政府則是極端的白人至上主義政府。這些論調都與美國國內的左翼進步派類似，例如科頓便曾多次被進步派指為種族主義者。

文章把中共喉舌的這種作風，與上世紀60年代蘇聯借用反戰情緒及民權運動，在全球散播反美思想相比，但指出當時美國仍深具自信，國民亦有一致的基本價值觀，如今的「覺醒者」（Woke）卻直接質疑美國立國精神，且對於美國政府的批判，比對中國的戒心更強。文章形容中共正利用美國人自信減退的機會，爭取成為全球霸權。

斥中共才是種族清洗

《華爾街日報》重申，美國和「五眼聯盟」其他成員均是全球最文化多元及包容的其中一些國家，擁有民主且能容納不同政見，相反中國則對維吾爾人進行種族清洗，並持續壓迫西藏等少數民族。文章形容，中國精英階層目睹美國社會撕裂和自我懷疑，因此認為可在全球競爭勝出，儘管中方高估了美國的弱點，但中國官媒大量運用左翼理論的行為，亦反映這些「覺醒意識形態」將威脅美國人的自信與意志。

美國《華爾街日報》

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