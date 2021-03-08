英國哈里王子和妻子梅根接受美國名嘴兼好友奧花雲費專訪播出後，有身體語言專家對二人進行分析，認為相比跟哥哥威廉王子的關係，哈里感到跟父親王儲查理斯的關係更難修補。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）早前播出專訪預告片時，身體語言專家詹姆斯（Judi James）已曾分析二人的身體語言，訪問完整版本播出後，她再次解讀分析指出，哈里比預告片時給予「更強烈的印象」。

哈里對父親感痛心 與哥哥關係可修補

其中一個哈里談及的重點是，他透露父親一度拒絕接聽他的電話，還說感到「十分失望」。詹姆斯形容哈里在討論跟父親有關的話題時，有最劇烈的身體語言改變，「沉默的停頓很能反映他的內心，再加上閉眼、搖頭和吐舌頭」，哈里又曾吸吮自己的嘴唇，詹姆斯指這是懊悔的動作，當他說到「很多傷害」時，好像快要哭出來。

雖然哈里也表示他跟哥哥的關係現在不如以往，但詹姆斯分析他的身體語言反映可與威廉王子重修舊好。「他對威廉名字的反應令人意外地充滿愛意，當他說他還愛威廉時帶著微笑甚至笑一笑，他拍了拍手然後分開，就像反映分裂，但笑容暗示是一段可以修復的關係」。

梅根做手勢吐舌頭 強忍回憶的怒氣

梅根在訪問中一度流淚，但詹姆斯指梅根在其餘時間的身體語言似乎「被低估了」。她說：「她持續用搖頭的動作，反映她對自己訴說曾經歷的事情感到難以置信，加上她比較長時間閉著眼或遮掩自己雙眼，暗示了她對回憶的痛楚。」

詹姆斯更指梅根正壓抑自己的憤怒：「梅根向奧花雲費擺出不快的手勢......一些砍斷東西的手勢，又轉動眼珠和輕微吐舌頭，特別是談到哈里和阿奇失去保護時，反映她在強忍著對回憶的怒氣。」

不過詹姆斯觀察到梅根在訪問中不時做出抱著嬰兒的動作，這個動作具有很大的保護意味，因為梅根提及她遇到的壓力，並作出詳細的描述，「這個手勢能起到很大的保護作用」。

盼望外界看到笑容背後痛苦

分析預告片的身體語言時，詹姆斯指二人的關係改變，改為由梅根保護哈里，但看完整個專訪後，她否定自己當時的分析，「最後哈里握著梅根的手，代表他現在已很大程度上扮演了保護者、守衞者的角色」。她補充指，其中一幕是哈里觸碰梅根的手打斷她的發言後，再由自己陳述事件，哈里當時不斷摸自己的婚戒，「反映他感情和舒適感的依歸」。

整體來看，詹姆斯認為二人的身體語言表明，他們渴望讓外界知道他們在照片中的微笑，其實「掩藏了眼淚和背後可能發生的悲劇」，但哈里和梅根在談畢「悲劇」後，情緒看起來「不同和快樂」，似乎正在證明他們離開皇室是正確決定。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！