美日印澳四國上月舉行「四方安全對話」（Quad）外長級會議，據日本消息指四國或於本周五舉行網上領袖峯會，料會討論中國在區內的行動。另外，日本首相菅義偉周二與印度總理莫迪通電話時，對香港局勢深表關切。

最快料周五舉行峯會

日本一名消息人士周二向美國有線電視新聞網（CNN）指，美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）本周將首度舉行線上領袖峰會。CNN指出，這將是「四方安全對話」各國領袖首度舉行會談，時機適逢四國皆為諸多問題與中國緊張加劇之際。

這名消息人士指出：「已證實這場『四方安全對話』會談很快將會發生，很可能在周五（12日）舉行。」「四方安全對話」是這四個參與國間的非正式戰略論壇，特色是舉行半定期峯會和訊息交流，但從未舉行領袖峯會。

「四方安全對話」是日本前首相安倍晉三2007年倡議成立，他當時希望與拉攏盟友制衡正崛起的中國。組織並非北大西洋公約組織（NATO）般正式軍事同盟，但部分人士認為這個聯盟是潛在平衡力量，得以抗衡中國與日俱增的影響力及被控在亞太地區採取的侵略行徑。「四方安全對話」的形式近年有所擴張，包括去年11月在印度海岸進行聯合海軍演習。中國官方傳媒當時曾向印度施壓，警告該國不要搭上美國的「反華馬車」。

菅義偉與莫迪通電

此外，日本首相菅義偉周二與印度總理莫迪通電話，他對中國嘗試在東海和南海單方面改變現狀，以及執行《海事警察法》表達嚴重關切，該法律允許作為海事安全行動使用武器；他同時對香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況深表關切 。兩國領導人認同建立基於法治的「自由開放印度太平洋」的重要性，並將穩步促進與美國和澳洲之間的合作。

共同社／中央社／日本放送協會

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