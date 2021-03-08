泰國政府加緊秋後算賬，昨日正式檢控18名反政府示威者，包括三名示威領袖，涉冒犯君主罪、煽動及非法參與集會等罪名。冒犯君主罪一經定罪，每項控罪最高可判囚15年。

三領袖禁保釋還柙

三名被控示威領袖包括22歲的帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）、24歲的帕努蓬（Panupong Jadnok）及29歲的賈圖巴（Jatupat Boonpattararaksa），他們分別被控八項、七項及一項冒犯君主罪，另亦被控煽動等與示威有關的罪名。另外15名示威者則被控冒犯君主罪及非法參與集會等。泰國總檢察官辦公室發言人指有足夠證據顯示，他們在去年9月曼谷一集會犯罪。

三名領袖申請保釋不獲批准，移送監獄還柙等候審訊，其餘15人中14人獲准保釋，一人涉另一案件還柙。賈圖巴在facebook表示：「大家繼續抗爭。」帕努蓬出庭前則表示：「我們所做的活動僅是開端，即使沒有我們，示威亦得而延續。」

泰國自去年7月爆發示威，示威者提出修憲、總理巴育下台及改革王室等訴求，泰國人權組織指，自去年11月起382人涉示威被告，至少63人被控冒犯君主罪。

路透社