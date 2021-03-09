武漢肺炎2019年底開始在中國爆發，其後蔓延全球，世界衞生組織（WHO）拖延約3個月，才肯於去年3月11日宣佈武肺疫情是全球大流行（pandemic）。不過在宣佈武肺全球大流行一周年前夕，世衞特意替去年宣布時機辯護，堅稱一直盡力提供疫情資訊；總幹事譚德塞更反過來指摘部分國家太遲行動。

早前有獨立專家小組發表報告，批評世衞應對疫情反應慢，拖到去年1月30日才宣佈武肺是「國際關注公共衞生緊急事件」（PHEIC）。直到去年3月11日，世衞才宣佈武肺屬全球大流行。但譚德塞拒絕承認失誤，甚至在周一記者會上反過來批評，在世衞宣佈PHEIC後，部分國家仍然反應緩慢。

宣稱PHEIC已屬最高級別警號

譚德塞說：「有一件事我們仍需了解，為甚麼一些國家已針對警告作出行動，同時另一些國家卻反應緩慢。」他又宣稱把武肺定為PHEIC，其實已經是「國際法下最高級別的警號」，並形容世衞自去年2月5日起每天舉行記者會，「我們持續響起更大聲和更清晰的警號」。

武肺至今已奪去近260萬條人命，全球超過1.16億人染疫。譚德塞談到未來工作，表示世衞的焦點放在支援國家結束疫情，包括疫苗接種工作。

世衞諷部分國家需「助聽器」

對於為何一些國家在宣布大流行前沒有積極行動，世衞公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Michael Ryan）聲言，很多國家認為問題只會擦身而過，認為194個世衞成員國未有好好理解PHEIC是代表「發起集體行動回應控制」，甚至嘲諷稱：「我們需要捫心自問，是的，或許我們需要發出更大的聲音，但可能有些人需要助聽器。」

瑞安又把疫情比喻作水壩缺堤，稱住在山谷的人們往往知道危險性並作出行動，但住在山上的人要等到水位上升才感到迫切性，「我懼怕很多國家自以為他們在山頂，目睹水位上升，直到吞噬和淹沒他們」。

世衞流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）亦表示，在世衞正式宣布大流行前，亦一直使用「大流行」這個字眼以及表明潛在發生大流行，亦已盡力每日通報情況。

法新社／《倫敦標準晚報》

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