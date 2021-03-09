哈里和梅根與奧花雲費的震撼專訪中，關注之一是梅根表示兒子阿奇（Archie）遭歧視，皇室不想他成王子。不過有英國傳媒指，超過一世紀以前的皇室法令已訂明，只有皇室直系繼承人才可擁有王子頭銜，阿奇從來都不具資格成為王子。

據英皇佐治五世（King George V）1917年訂立的皇室法令，只有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王的嫡長孫可以獲得王子或公主頭銜。

英女王2012年修訂規則

英女王於2012年、威廉與凱蒂的兒子佐治出世前發表君主制誥修訂規則，指威爾斯親王長子的所有孩子都可獲得「殿下」尊稱，因此除了身為嫡長孫的佐治是王子外，其弟妹即夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）亦可享有公主及王子殿下頭銜。

報道指因此除非皇儲查理斯接掌王位，否則阿奇並不能獲得王子頭銜，而非梅根所說阿奇遭歧視而不能成為王子。

報道又舉安德魯王子（Prince Andrew）兩個女兒為例，指比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）和尤金妮婭公主（Princess Eugenie）之所以得到頭銜，是因為安德魯是君主的兒子，所以其子女符合規例可獲王子或公主頭銜。

英國《太陽報》

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