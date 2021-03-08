英國哈里王子和妻子梅根專訪播出，餘波盪漾。政界人士表示皇室應審慎對待種族歧視問題，有英國主持人諷刺梅根的表現可以競逐奧斯卡。皇室專家則質疑，兩人當初為何呼喊要「隱私」。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈里與梅根接受美國電視脫口秀主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪播出後，在英國政界、傳媒界掀起波瀾，英國廣播公司（BBC）持續以頭版即時新聞追蹤報導。

引起最大震盪的莫過於梅根透露，在她懷孕期間，有皇室成員曾和哈里討論過寶寶的膚色會有多黑，以及她宣稱兒子亞奇因為身為有色人種而沒有獲得王子頭銜。

英國政界回應較為低調，唐寧街10號發言人表示，他沒有和首相約翰遜（Boris Johnson）討論過專訪，也不知道首相有沒有看過報導內容。

被追問約翰遜是否認為種族歧視問題應該被嚴肅對待，發言人說：「我和他都沒有看過專訪。」但他表示，約翰遜曾說過，「社會上沒有種族歧視的容身之地」。

在野黨工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）沒有直言白金漢宮是否應該調查梅根的指控，只是說「他們應該非常、非常審慎對待」。

英國傳媒對於哈里梅根批評聲音不少。知名主持人摩根（Piers Morgan）在節目上否認梅根有她所說那麼嚴重的心理問題。

摩根從梅根加入英國皇室之初就對她不喜。專訪播出後，他不停在Twitter發文批評，也在獨立電視台晨早節目「英國早晨」（Good Morning Britain）直批兩人，說：「他們糟蹋了父親、糟蹋了哥哥、糟蹋了妯娌，糟蹋了女皇努力打造的每一件事，然後希望我們相信他們很有同理心？」

摩根在Twitter寫道：「哈里希望美國人還有全世界討厭他自己的家族、討厭君主制、討厭他的國家。我建議大家等待他老婆的受害者反擊，說出他們的指控。」

他還說，「即使梅根馬克爾向我報天氣我也不會信」，以及「現在報名奧斯卡金像獎是不是太晚了」，並標註梅根。

不過，摩根的發言也引發不少英國觀眾憤怒，許多觀眾打電話到電視台要他住嘴，不要小看心理問題。有網友留言：「看看摩根指控梅根有尋死念頭是在說謊，這正是心理健康一直以來沒有被正視的原因。」

摩根已邀請梅根父親托馬斯（Thomas Markle）周二在「英國早晨」節目中對談。

皇室傳記作者朱諾爾（Penny Junor）接受英國廣播公司（BBC）廣播節目訪問時說，哈里和梅根的訪問「重創英國皇室家族的每一個人」。她也表示，不理解兩人口口聲聲說要隱私，為何接受這種專訪。她說：「這根本稱不上有隱私。他們大可以一走了之，可以保持沈默，為何要讓全世界都知道？」

1990到1997年替女皇服務的前傳媒秘書安遜（Charles Anson）接受訪問表示：「皇室裏面沒有一丁點種族歧視的跡象。」對於梅根表示曾因為心理問題尋求協助但遭拒，安遜表示：「宮內有醫療體系，我了解這個體系很積極處理女皇，當然還有家族成員的問題。」他表示，兩人把某些「應該在家族內部處理的議題」搬到枱上，他不認為皇室會倉促對此發表任何評論。

Insider網站／中央社／英國《每日鏡報》

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