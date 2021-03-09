微軟旗下電郵系統Exchange此前公佈遭黑客入侵，影響全球數以萬計企業及機構，估計黑客來自獲中國支持的組織「Hafnium」。歐洲銀行管理局（EBA）表示，局方電郵伺服器早前也被入侵，部分個人資料可能外洩，已暫時停止電郵系統的互聯網連接，以評估受影響情況，包括是否有數據被竊。

微軟表示黑客利用Exchange系統的漏洞，加上盜取部分用戶的密碼，以登入攻擊對象的電郵賬戶，從而控制賬戶並取得資料。微軟上周已為電郵系統發佈安全更新。

白宮：屬活躍中威脅 成立小組應對

白宮周日表示，事件至今仍是「活躍中的威脅」，呼籲所有使用Exchange系統的政府部門、學術機構和企業盡快安裝安全更新。美國國家安全委員會指，所有企業和組織均應審視是否已被入侵，聯邦調查局（FBI）則促請受影響企業報案。

美國多個政府部門近日屢遭黑客攻擊，繼早前多個部門使用的SolarWinds被指遭俄羅斯黑客入侵後，如今則是微軟Exchange，估計全球最少6萬間企業或機構遭入侵，大部分位於美國。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，拜登政府已成立專責小組，應對今次黑客事件。

英國廣播公司（BBC）指出，今次事件不止是「另一次」網絡安全問題，原因是今次被入侵對象範圍更廣，即使是小型政府部門、小企業甚至犯罪集團也中招，反映「Hafnium」發動攻擊目的不明，亦顯示黑客的技術正幾何級升高。中國早前否認參與今次黑客事件，宣稱中方反對所有形式的網上攻擊。

英國廣播公司／路透社

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