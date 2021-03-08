全球多國已展開武漢肺炎疫苗接種計劃，歐洲及美國預計在今年內完成接種，北美和俄羅斯等地也預計在明年年中完成，大部份亞洲地區很多只是剛開始甚至未展開計劃，原因包括對疫苗抱持懷疑或審慎的態度，本文將簡介部份亞洲地區疫苗計劃的進展和阻滯。

日本

日本控制武漢肺炎疫情對舉辦東京奧運至關重要，但日本是全球其中一個對疫苗信任度最低的國家。

京都大學醫學院研究員村中里子（Riko Muranaka，音譯）認為欠缺有效的策略說服疫苗的重要性，加上疫苗事故的新聞被放大，以及網上的反疫苗計劃，也影響民眾的信任度。

村中里子指出，日本對比很多國家不算受太大打擊，所以民眾看不到打針的理由，但由於更多國家展開大型接種，最近民眾的心態已迅速轉變。「但當見到很多人注射，而有很少副作用，他們更願意（接種）」。

南韓、新加坡、柬埔寨、越南

不少亞洲國家因為相對成功地控制疫情，故有較大空間採取審慎態度，南韓總理丁世均為政府要到上月25日才展開接種辯護，他說是有意這樣做，冀觀察疫苗在其他國家的表現，「你知南韓人是速度的主人」。

除了南韓，新加坡、柬埔寨、越南的官員也有類似取態，先「等候」一會兒。南韓目標是在秋季前達到群體免疫；泰國在3月展開接種，但期望在年中為一半人口接種；新加坡已為約25萬人打針，當局會在4月底前加強接種。

菲律賓

菲律賓2016年展開接種由法國藥廠賽諾菲巴斯德生產的「Dengvaxia」登革熱疫苗，但由於出現有兒童注射疫苗後死亡的例子，在擔憂副作用下，於是在2018年停止接種計劃，前衞生部長更遭到起訴。

公共衞生官員指出，事件令民眾對疫苗抱有懷疑，變相影響今次的武肺疫苗計劃，調查顯示，只有約19%菲律賓人願意注射武肺疫苗。此外，菲律賓很多疫苗都未能如期付運，令接種計劃推遲，例如輝瑞-BioNTech疫苗及牛津-阿斯利康疫苗原本在上月15日付運，但阿斯利康疫苗要到上周四才到達菲律賓。

巴基斯坦

巴基斯坦充斥疫苗的錯誤資訊或片段，令民眾對接種疫苗感到恐懼，例如小兒麻痹症疫苗的接種率因而下降。雖然社交網上的這類片段已被移除，但已有很多人看過。

白沙瓦（Peshawar）一名醫生指出，首天武肺疫苗接種計劃本應為約400名醫護人員注射，但最終只有約數十人參與。

英國廣播公司

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