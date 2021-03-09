本周四將是日本311大地震10周年，日本周二（9日）通過修正震災復興基本計劃，將於本年至2025年投入1.6萬億日圓（約1,100億港元）復興。另外根據聯合國周二公佈的一份報告指，福島核災難已經10年沒有對當地居民帶來「不利健康影響」，不太可能提高癌症發病率。

首相菅義偉在內閣會議前召開復興會議並表示：「沒有福島復興，就沒有東北復興：沒有東北復興，就沒有日本再生」，並表明311復興將是日本政府重要事項。

會上談即使經過10年，災區仍面對人口減少、高齡化和產業空洞化等挑戰，為活化地區要鼓勵避難居民返故鄉，也必須吸引新居民遷入。當局將投入1.6萬億日圓推動復興計劃，包括開設國際性教育及研究據點等，復興廳也會延長運作至2031年。

另外，在福島核事故前日本共有54座核反應堆，但目前33座商用反應堆中只有9座獲准運作，實際也只有4座正在運作。在2020年上半年，核能只供應全國6%能源需求。

政府能源政策顧問橘川武郎（Takeo Kikkawa）指，日本到2050年只會減至剩下18個商用反應堆，到2069年就會變0。橘川武郎說：「日本是資源貧乏國家，所以我們不應隨意放棄核能選項，但事實上核能的未來是黯淡的。」

聯合國報告：福島核災不太可能提高癌症病發率

由來自27個國家共52名科學家組成的聯合國原子輻射影響問題科學委員會（UNSCEAR），根據2019年底前的數據，周二公佈一份2014年報告的更新版本，證實了之前的發現，即2011年福島核災難造成的輻射洩漏，不太可能顯著提高癌症病發率，而兒童甲狀腺癌的確診個案急升，是由於「極為靈敏」的篩查方法所致。

UNSCEAR主席伊爾射（Gillian Hirth）在聲明中指，自上一份報告以來，輻射估計劑量已見減少，或是與UNSCEAR之前的估計相若，故持續認為在福島居民之間，不太可能發現與輻射直接相關的未來健康影響。

不過，兒童之間甲狀腺癌確診比率上升，由於甲狀腺是放射性碘最集中的器官，兒童特別容易受到傷害，故令人憂慮輻射洩漏影響他們的健康。UNSCEAR表示在2011年至2015年首輪篩查中，逾30萬名18歲以下來自福島地區的兒童接受檢查，得出116宗甲狀腺癌確診或疑似個案；而一項在三個未暴露於輻射的縣中進行的研究發現，甲狀腺結節的發病率與福島縣篩查的比率一樣高。甲狀腺結節可能是癌症的徵兆。

UNSCEAR在平衡數據之後認為，在兒童中檢出甲狀腺癌的個案大幅增加，「並不是暴露於輻射的結果」，而是因為兒童接受了「極為靈敏」的篩查程序，揭示了以前未有發現的甲狀腺異常個案。

路透社／法新社／中央社

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