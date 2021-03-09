美國俄亥俄州一名男子去年患上武漢肺炎，卻出現罕見、痛苦的併發症：離世前金槍不倒長達3小時。醫生認為這種併發症是由於病毒令他陰莖的血液凝結所致。

《美國急症醫學雜誌》刊登了由俄亥俄州邁阿密谷醫院醫生所撰寫的報告，指一名69歲癡肥男子去年8月因嚴重病徵入院，他當時出現嚴重呼吸困難、發炎，並且肺部積液，醫護要為他接駁呼吸機，而他的狀況持續惡化。10天後，他的肺部開始衰竭，醫護人員就將他反轉面朝下，讓氧氣更好地傳送到他全身，但12小時後當醫護將他反轉至面朝上時，護士發現他下體勃起。

經過三小時後，醫護用冰鎮也無法解決情況，最後要用針為男子的陰莖放血，他長期勃起的情況才終於得到改善，整個過程男子都是昏迷的。三名醫生在報告指寫到：「陰莖異常勃起的情況未有再出現」，但男子的肺部持續衰竭，男子最終在深切治療部過身。

專家認為陰莖異常勃起這個武肺的副作用，可能是由於免疫系統過度反應，導致「細胞因子風暴」（Cytokine storm）而引起，因為武肺病毒會導致凝血。

《美國急症醫學雜誌》去年6月也刊登了另一項研究，報告類似情況。一名62歲病人感染病毒後陰莖勃起長達4小時，最終也是靠針放血，亦相信是由於凝血而導致這個情況。這名男子在確診前，沒有凝血病歷。

美國霍士新聞／美國《紐約郵報》

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