英國哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，周日晚在美國播出，初步估計1,710萬人收看，以周日黃金時間內說屬高收視。

哥倫比亞廣播公司（CBS）安排專訪在王牌新聞節目《60分鐘時事雜誌》後播出。

市場調查公司尼爾森（Nielsen），是本電視季度暫時最多觀眾的黃金時間特備娛樂節目。

CBS周一表示，以特備娛樂節目來說，專訪收看人數是2020年奧斯卡頒獎禮以來最多，而頒獎禮有2,360萬人收看。專訪亦是一年多以來一年以來周日黃金時間美式足球「超級碗」（Superbowl）節目以外最高收視節目。「超級碗」賽事通常約1億人收看，是美國最高收視電視節目。

專家播出後亦引起網民熱話，#HarryandMeghanonOprah成為Twitter熱門主題標籤，#Abolishthemonarchy（廢除君主制）的推文亦有11,200條。

白宮發言人讚哈里夫婦勇敢

專訪英國時間周一晚在英國獨立電視台播出，皇室仍未置評，首相約翰遜周一拒絕評論梅根在專訪中對皇室的控訴，只向女皇及其發揮的團結人心作用致以最崇高敬意。

白宮發言人普薩基周一也有評論哈里夫婦專訪，說「任何人現身說法，公開自己心理健康的掙扎，分享個人故事，都需要勇氣」。不過，她說哈里夫婦現在畢竟是平民，故不以總統名義多加評論，說美國「與英國人民有堅定關係，與英國政府在廣泛議題上有特殊夥伴關係，這關係會維持下去」。

英國民調機構YouGov周一表示，民調顯示47%英國人認為哈里夫婦接受專訪不恰當，1/3人對同情他們，但不同情的也有1/3。

路透社／法新社

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