英國通訊管理局（Ofcom）周一向中國中央電視台旗下「中國環球電視網」（CGTN）罰款共225,000鎊（2,415,555港元），並裁定香港異見人士提出的兩宗投訴成立。

Ofcom因應英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）的投訴，向CGTN罰100,000鎊（1,073,580港元）。韓飛龍指CGTN2013年播出在中國被迫認罪的片段。

Ofcom指CGTN「理應知道，韓飛龍是審訊前在扣留他的人在場下認罪，有理由懷疑他是否真誠並在知情的情況下認罪」。

CGTN因為2019年五個有關香港示威的節目違反英國廣播條例的公正持平原則，罰款£125,000（1,341,975港元）。

Ofcom又裁定CGTN播放瑞典籍書商桂民海及英國駐香港領事館前僱員鄭文傑被迫認罪片段的投訴成立，CGTN將面臨更多罰款。Ofcom指CGTN未有採取足夠措施，確保桂民海認罪片的處理手法「沒對桂先生不公平」，又指CGTN沒有尊重鄭文傑的私隱，亦沒有充分揭露或報道他認罪時的情況。

法新社

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