根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.17億，全球死亡人數逼近260萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,900萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52.5萬。印度確診人數超過1,124萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,105萬，死亡人數超過26.6萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

美CDC新指引：接種疫苗後可有條件不戴口罩

美國疾病控制及預防中心（CDC）周一發出最新指引，已「完全注射」（fully vaccinated）疫苗的公眾，與低風險人士室內聚會時，例如探望一位健康兒童或者孫子孫女，可毋須戴口罩，亦毋須保持社交距離，但在公眾場所仍須戴口罩。.

CDC指出，所謂「已完全注射疫苗」，是指接種最後一劑疫苗後兩周。

英單日新增病例去年9月底以來最少

英國政府數據顯示，單日新增病例周一跌至到去年9月底以來最低點。

驗出病毒陽性反應的人數已由前一天的5,177人減至4,712人，為去年9月28日以來的最低點。

英國政府指出，截至7日午夜，全英已有逾2,237萬人接種第一劑疫苗。

越南通報疑似台灣輸入病例

越南周一通報一宗疑似自台灣輸入的確診病例。根據通報，患者是44歲的台灣男性，2月22日從台灣入境越南，3月7日第2次檢驗結果為陽性，目前在醫院治療中。

越南官媒越通社報道，越南新增12宗病例，其中11宗為境外移入病例，1宗為本土病例。

根據越南衞生部官網通報，這名疑似自台灣移入的病例是44歲男性，身分為台灣籍專家，2月22日從台灣入境胡志明市新山一國際機場，之後被送往平陽省隔離。

根據通報，患者是在14天隔離期滿前，於3月7日第2次檢驗才呈現陽性。患者目前在平陽省綜合醫院隔離治療。

美聯社／路透社／中央社

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