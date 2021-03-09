法國教師帕蒂（Samuel Paty）去年10月在課堂上向學生展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫後，遭兇徒在校外伏擊並當街斬首，引發法國各地大規模示威，關注極端主義暴力。事隔近半年，帕蒂任教中學的一名女學生透過律師承認，她當初曾編造「老師展示漫畫時要求穆斯林學生離開」的謊言，但強調無意害死帕蒂。該女學生目前被控誹謗，其父親與另一名伊斯蘭教士則被控串謀謀殺。

帕蒂去年在公民教育課上，以《查理周刊》刊登的嘲諷穆罕默德漫畫為例，讓學生討論言論自由與褻瀆的議題。該名13歲女學生去年指帕蒂曾要求穆斯林學生離開，她的父親赫尼納（Brahim Chnina）後來在網上散播對帕蒂的指控，並入稟法院追究，間接導致18歲兇徒安佐羅夫（Abdullakh Anzorov）到學校殺害帕蒂。

操行差被警告踢出校 曾與老師爭執

女學生的代表律師塔布拉（Mbeko Tabula）周一承認，女生在帕蒂展示漫畫的課堂根本沒有上課，她日常操行亦持續惡劣，遭學校警告可被停學，並曾與帕蒂有爭執，更有消息指女生是為了瞞騙父親自己逃學，才編造故事。

塔布拉指女生說謊是因為被同學要求當「發言人」，對於成為班中代表不勝煩擾，強調從沒想過要置老師於死地，她事後已非常自責、心靈受創，並轉校尋求新生活。塔布拉又稱女生只有13歲，沒直接或間接參與謀殺帕蒂，也沒提供武器或物資等，外界不應要求她對帕蒂的死負責任。法國政府至今就帕蒂案起訴14人。

大學現塗鴉 針對涉伊斯蘭教言論教授

法國教育界近期繼續受伊斯蘭教相關的爭議困擾，其中巴黎政治學院（Sciences Po）兩名教授近日被指發表歧視伊斯蘭教言論，遭學生貼大字報抗議，有人塗鴉指「伊斯蘭恐懼症會殺死人」，法國全國學生聯會（UNEF）亦指兩名涉事教授是「法西斯」。

法國內政部次長夏帕（Marlene Schiappa）譴責學生行為，指針對教授的大字報及網上攻擊令她想起帕蒂事件，憂慮兩名教授的生命或受威脅，要求學生按既定程序投訴。

巴黎政治學院表示已報警，國會亦正審議新法例，把在網上散播針對公務員的不實言論列為犯罪行為。

英國《每日電訊報》/法國Europe 1電台/法國BFMTV電視台/法新社

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