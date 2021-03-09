哈里王子和夫人梅根接受名嘴奧花雲費專訪後引起極大迴響。梅根在專訪也談及父親與同父異母姊姊薩曼莎（Samantha Markle），薩曼莎其後現身回應，批評梅根以情緒病為藉口，「當人洗碗布用完即棄」，又出示證據指對方說謊，虛構兩姊妹20年沒見面的情節，形容梅根是「完全忽視和刪除真相」。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周一播出的訪問中，梅根向奧花雲費談到跟她關係冷淡的父親馬克爾（Thomas Markle），指摘父親透過傳媒訪問編作故事，控訴父親「背叛」自己，宣稱很難原諒對方。

梅根亦提到與薩曼莎的關係，形容「不認識」對方，她被養育時還是個小孩，兩人已經沒有見面20年。梅根更指，在她與哈里開始約會後，薩曼莎才把姓氏改回馬克爾（Markle），暗示姊姊企圖利用自己吸引公眾注意。

出示舊照片 打破梅根「20年無見」說謊

56歲的薩曼莎接受娛樂新聞網站《Inside Edition》訪問逐點反擊，她表示︰「我不知道她如何可以說出『我不認識她』和『她只是個小孩』。我們有從小一起生活的照片。她如何可以不認識我。」

她更批評梅根專訪是「完全忽視和刪除真相」，又分享多張兩人在不同年齡的合照，最近一張攝在13年前，2008年薩曼莎的大學畢業禮上兩姊妹合照，駁斥梅根聲稱兩人沒見面20年的說法。

薩曼莎又出示法庭證明，顯示早於1997年12月已經改姓氏，同時展示大學畢業證書上印有姓氏「馬克爾」。

被問到梅根聲稱曾受自殺的想法困擾，薩曼莎坦言不太可憐梅根，更指控對方利用心理健康作為藉口，「抑鬱並不是藉口，把人當成洗碗布一般對待，然後丟棄它」。

英國《每日郵報》

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