被稱為英國皇室幾十年來最爆炸性訪問終播出，炮製「Megxit」風暴的哈里王子夫人梅根，向名嘴奧花雲費盡吐嫁入皇室所受的冤屈，指控皇室有人持種族主義想法、擔心她「寶寶膚色會有多深」。宮闈中言行受限，令她窒息，梅根坦言「不想活下去」的念頭曾盤踞腦海，她想尋求幫助卻受到阻撓。

現年39歲的梅根2018年嫁入皇室前是美國電視演員。前晚在美國播出的大約兩小時專訪中，梅根自言婚前很天真、對皇室很無知，婚後受極大衝擊。

身為黑白混血兒的梅根認為兒子阿奇沒得到王子銜頭，與皇室對他膚色有疑慮有關。「寶寶出生後膚色會多深……哈里告訴我，皇室人員跟他談過那些話。」梅根揚言最重視的是王子銜頭可給阿奇相應的保安，訪問中含淚說：「他必須平安。」不過其實按規定，阿奇是要到祖父查理斯登基始可成為王子。

哈里在昨早播出的被剪走片段，指兩人出走「很大程度」是因為種族主義。奧花雲費指哈里向她強調，有膚色疑慮的皇室成員不是英女皇和皇夫菲臘親王。

護照駕照車匙被奪 求助無門

梅根口中的宮廷歲月是非人生活，言論和行動自由被奪走：她說一直被告誡別發表意見，有被滅聲的感覺，而且婚後她連護照、駕照和車匙都被取走，想外出見朋友，都曾因被指太多新聞而受到阻止，令她深感寂寞受孤立。

這種生活對她造成極大壓力，以至她懷着阿奇時，曾經「不想活下去，而且這想法常在，很清晰、很真實、很嚇人」。最糟是皇室沒有給予一點支持。梅根稱曾向白金漢宮人力資源部求助，奈何她非受薪僱員；想找外面專家幫忙，也被告知是不能夠。

百上加斤的是要強顏歡笑。梅根憶述有次偕哈里出席皇家阿爾拔音樂廳活動，坐在皇室包廂中，每次燈滅她就垂淚、哈里「緊緊抓着我手」，燈亮「又要一副沒事的模樣」。

哈里說妻子的自毀想法令他「驚惶」，加上夫婦倆極不滿傳媒對梅根的負面及有種族歧視意味報道不絕，哈里擔心歷史重演。他的亡母戴安娜在跟狗仔隊飛車追逐中喪生。他表示曾要求「把狗仔趕走」，但皇室不願「公開表示一點支持」令他很受傷。

哈里：因她看到自己一直被困

哈里直言，是梅根讓他看到自己一直被困，夫婦倆終決定退出皇室核心，這令哈里跟父親查理斯關係大受損害，哈里更直言父親讓他很失望。他又說原意並非要賺大錢，只是去年皇室已斷絕對他財政資助，夫婦倆才跟Netflix及Spotify簽約。梅根稱這次接受訪問是無酬。梅根訪問中又指控皇室最關心的是形象，卻任由她遭抹黑，「婚後更急轉直下，我那時才明白我不受保護，但（皇室）卻願意撒謊去保護其他成員」。皇室未就這個訪問發表評論。首相發言人指約翰遜沒看這訪問，訪問帶出的問題純屬皇室事務，但強調約翰遜之前多次表示英國不容種族主義。

路透社/美聯社

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