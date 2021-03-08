聯合國周一指緬甸軍警在仰光包圍約200名示威者，對那批示威者的安危深表關注，要求立即讓他們安全離開。

聯合國人權事務高級專員辦事處在Twitter表示，擔心那批包括婦女在內的示威者有被捕或遭受虐待之虞，要求警方讓他們安全離開並不秋後算賬。

美國和英國駐緬甸大使館均發表聲明，要求軍警撤走，容許示威者安全回家。

仰光數千人不理會宵禁令，入夜後上街抗議軍警在三橋區（Sanchaung）包圍一批年輕示威者，高喊「釋放三橋區學生」。警方發射震撼彈甚至開槍驅散示威者，社交網站的片段顯示，警方發射震撼彈後，示威者紛紛躲進屋間街巷。示威領袖貌桑哈（Maung Saungkha）在Twitter呼籲國內外人士拯救被包圍示威者。

緬甸軍政府未有置評。警方稱會仔細查閱三橋區的家庭登記名單，揚言若發現有人窩藏外來者，會採取行動。

國營電視台緬甸廣播電視台（MRTV）表示：「政府已失去耐性，會在盡量減少傷亡情況下平亂，許多尋求安定的人要求以更有效措施對抗騷亂。」

緬甸最少18個工會周一發起大罷工，計劃長期和全面癱瘓經濟，以支持由公務員發起的不合作運動，向上月奪走民選政府權力的軍方施壓。各大城市繼續有民眾上街示威，與軍警爆發激烈衝突，據報至少再多三人死亡。軍方周日晚已派人進駐仰光最少六間醫院，似為向不願效忠的醫護施壓，並派員在各地部署、巡邏和搜查民居，最少拘捕了41人。國營傳媒指安全部隊進駐了醫院和大學「執法」。到翌日早上，仰光多處有大量軍警駐守。

緬甸軍警搜查傳媒 5獨立傳媒執照遭吊銷

緬甸獨立傳媒「今日緬甸」（Myanmar Now）的辦公室周一遭到軍警搜查。國營緬甸廣播電視台（MRTV）周一晚間報道指出，DVB、挑剔7 Days、今日緬甸、Mizzima、Khitthit media的執照都被撤銷。緬甸傳媒工作者憂心表示，軍方恐將全面收緊新聞自由。

「今日緬甸」晚間發表聲明指出，辦公室周一下午被軍警破門搜查，帶走電腦、印表機以及一些伺服器。聲明指出，「今日緬甸」的新聞工作人員已從1月28日開始不在辦公室工作，所以無人被捕。不過「今日緬甸」記者凱宗暖（Kay Zon Nway）上月在抗爭現場做直播時遭到軍警逮捕，預計被拘禁到3月12日。

「今日緬甸」總編綏溫（Swe Win）指出，軍警的搜查證實了大家的猜測，軍方不打算讓緬甸有任何新聞自由。綏溫表示，今日緬甸繼續報新聞，就代表他們的工作人員冒著被殺或是被關的風險，「但可以確定的是，我們不會停止報道軍方在緬甸犯下的巨大罪行。」

仰光一位傳媒工作者表示，之前軍警都是逮捕個別記者，這是軍方第一次直接瞄準傳媒機構，讓在緬甸獨立傳媒的壓力會越來越大，「我很擔心軍方是否打算全面收緊新聞自由」。

路透社／美聯社／中央社

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