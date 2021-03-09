英國哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的專訪周日播出，梅根在訪問中聲稱有皇室成員種族歧視她的兒子阿奇，梅根的76歲父親馬克爾（Thomas Markle）周二接受英國節目《Good Morning Britain》訪問，表示不認為英國皇室或英國人種族歧視，估計事件可能只是有人「問了愚蠢的問題」。

梅根聲稱有皇室成員種族歧視她的兒子阿奇，但馬克爾不認為英國皇室或英國人種族歧視，「我非常尊重王室成員，我認為英國王室根本不是種族歧視……我也不認為英國人種類歧視，我覺得洛杉磯歧視、加州歧視，但不是英國人」。馬克爾認為可以就此調查，但相信事件可能只是有人「問了愚蠢的問題」，「我猜測並希望這只是一個愚蠢的問題，這可能很簡單，有人問了一個愚蠢的問題，而並非完全是種族歧視」。

馬克爾又批評在菲臘親王仍住院期間播出訪問，「考慮到英女皇與菲臘親王的年紀，他們應該要等候或嘗試等候」。

馬克爾為透過傳媒談論女兒致歉，但同時調侃哈里，「我們所有人都會做錯，但我未試過在泳池裸露，也從未打扮成希特拉」，意指哈里2012年在美國賭城拉斯維加斯酒店房內被拍下裸照，並在一個舞會上打扮成納粹分子。

病榻上最後一次與女兒對話

馬克爾稱最近一次與梅根和哈里對話，當時是躺在醫院病床上，表示自己未能參與他們的婚禮，「我們最後一次對話，我們沒有說話，我們實際是向大家傳訊息，那時我們幾乎說再見，但事實上沒有說再見，哈里當時對我說：『如果你聽我說，就不會發生在你身上了』」。

馬克爾強調自己仍愛着女兒，「如果我知道她有心理問題，我會一直在那裏」，「這真的令我失望，對她來說，要找我或其他家庭成員很容易」。他表示現時居住的地方與梅根相距112公里，他仍然很想見她，「她沒有失去我，她在聲明說已失去我」。馬克爾又說梅根令他感到失望，「我同樣覺得她讓我失望——因為我們上次對話時是在醫院病床，而我再沒有聽到他們的消息，他們不在乎我死去」。

英國《天空新聞》／澳洲新聞網／《蘋果》資料室

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