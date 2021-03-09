英國薩塞克斯公爵夫人梅根日前接受名嘴奧花雲費專訪時，大舉控訴皇室種族歧視她，且對她的支援不足。在自由派當道的美國，娛樂圈和政界不少人開腔力挺梅根。遲遲未有時間召開上任後首次記者會的美國總統拜登，也透過發言人讚揚梅根自揭情緒受困擾一事勇敢，會加強支援情緒病人士；前國務卿希拉莉則形容專訪令她感到心碎，批評英國傳媒殘忍得過份。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，哈里和梅根是普通公民，白宮不會以總統名義作出評價，但拜登認同任何人要說出自己的情緒困擾和個人經歷都需要勇氣，並指未來需要在情緒支援方面加強投資。普薩基重申英美人民關係友好，兩國政府也會保持特殊關係。

拜登夫婦本身跟哈里相識多年，至少數次在公開場合碰面，2014年曾經支持哈里冠名的慈善體育活動。而拜登2016年曾向傳媒說笑稱，太太吉爾在活動上花太多時間陪伴哈里。

希拉莉：皇室作風官僚 未保護梅根

希拉莉周一出席國際婦女節活動時，談及哈里梅根的專訪，指她曾與哈里、梅根和已故的戴安娜王妃見面，形容在專訪中得知哈里梅根不獲皇室接納，更被英國小報控制社會輿論，讓她感到心碎。她批評英國皇室表現官僚，無法好好保護梅根，讚揚梅根為自己發聲，形容她做得很好，「是不會低頭的女性」。

希拉莉亦附和哈里梅根的言論，抨擊英國傳媒的作風，自言也曾親身經歷英國小報的尖酸刻薄，形容小報對梅根的殘忍行為令人髮指。美國有線新聞網絡指，希拉莉所指的親身經歷相信是2016年希拉莉競選團隊副主席阿貝丁（Huma Abedin）的丈夫、美國前眾議員韋納（Anthony Weiner）的淫照醜聞，當時曾為英國傳媒持續廣泛報道，使當時正角逐美國總統的希拉莉不勝煩擾。希拉莉呼籲社會各界及機構加強支援願意站出來的年輕人，並應表彰多元文化。

美國《國會山報》/美國有線新聞網絡

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