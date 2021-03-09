（北美通訊）在武漢肺炎陰霾下，美國民眾似乎已適應了沒有堂食的日子，餐飲業亦紛紛針對外賣服務密謀對策，其中90年代盛行的「得來速」（Drive-through）服務，漸漸成為美國疫情下餐飲業界的新出路。

據《紐約時報》報道，全美大部份地區食肆都因應疫情而作出特別堂食安排，有部份餐廳更直接轉攻外賣市場，有連鎖快餐店更將網上點餐和傳統「得來速」服務合二為一，客人在網上點餐後，就可駕車前往指定服務處取餐，加倍省時便利。

連鎖快餐店Chipotle公司表示，「得來速」網上訂單銷售額，從疫情前的20％，激增至高峰時的70％，公司更因此在廚房增設外賣專用系統。該公司還預計，今年開業的餐廳，有70%的餐廳會設有專門Chipotlanes「得來速」網上訂單服務。

Chipotle的財務總監Jack Hartung坦言，傳統「得來速」服務，顧客無論點餐、付款和取餐，都要花不少時間排隊等待，「我們正在努力讓服務時間縮短，期望從顧客開車到餐廳，並拿起食物，然後開車離開的時間能縮短到40或50秒。」

其他連鎖快餐店如麥當勞（McDonald’s）和Burger King等，亦已開始為「得來速」服務增值，Burger King北美區首席營銷主任多蒂（Ellie Doty）指，快餐店提供「得來速」服務已有十幾年，從未改變營運方法，「但對於疫情來襲，已經看到正在急速發展」，Burger King正在美國和西班牙進行「快速通道」測試，客人使用手機應用程式點餐，就可在指定的「快速通道」取餐。

另外，兩間公司都分別研究運用人工智能系統，按天氣、時間及客人喜好來預測客人想點甚麼食物或飲品，旨在為顧客提供個性化的銷售服務。

另一間人氣漢堡包連鎖店Shake Shack亦透露，在疫情大流行之前就已開始研究引入「得來速」服務方式，「我們看到了疫情成為『得來速』的催化劑，並正在加快發展。」他又說餐廳正試推「walk-up windows」專區和路邊取餐（curbside pickup）服務，並將於今年在佛羅里達州的奧蘭多市（Orlando）開設首個「得來速」服務點，希望在2022年之前再增加至5至8個服務點。

「得來速」這種讓駕駛者在車上點餐用餐的服務概念，沿自1930年代的「The Pig Stand」連鎖餐廳，當時店方是該顧客將座駕停在餐廳外，點餐後直接在車廂內進食。在1940年代後期，加州漢堡包連鎖店In-N-Out Burger才增設讓司機和店員點餐專用的雙向對話盒子（two-way squawk box），成了「得來速」服務的雛型，到了1970年，隨着麥當勞大受歡迎而流行起來。

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