緬甸最少18個工會昨發起大罷工，計劃長期和全面癱瘓經濟，以支持由公務員發起的不合作運動，向上月奪走民選政府權力的軍方施壓。各大城市同日繼續有民眾上街示威，與軍警爆發激烈衝突，據報至少再多三人死亡。

大罷工由建造業、農業和製造業等行業的工會聯合發起，它們在聲明表示「讓商業和經濟活動繼續將助長軍方，他們在壓制緬甸人民的力量」，因此「現在是時候以行動保衞我們的民主」。示威領袖貌桑哈亦乘着國際婦女節呼籲女性不要忽視自己的力量，勇於參與反軍政府的活動。

武裝組織保護示威者

在商界配合下，緬甸的經濟活動幾乎陷於停頓，主要商場關門，工廠停工，最大城市仰光只有少數茶店仍然營業，示威活動繼而成為主角。網上影片顯示，仰光和曼德勒等城鎮有大批民眾在街上聚集，南部臨海城鎮土瓦的示威者更獲「克倫民族聯盟」武裝組織保護。他們繼續各師各法與軍警周旋，如掛起女性穿着的塔曼袍（又稱特敏）拉起防線，阻止相信在塔曼袍下走過會招致厄運的軍警推進。

軍方未敢怠慢這場大罷工，前一晚已派人進駐仰光最少六間醫院，似為向不願效忠的醫護施壓，並派員在各地部署、巡邏和搜查民居，最少拘捕了41人。國營媒體指安全部隊進駐了醫院和大學「執法」。到翌日早上，仰光多處有大量軍警駐守，部份以推土機清理三橋區一處交通樞紐的路障，並發射武器阻止示威者聚集。北部城鎮密支那則有目擊者指，有人突然從示威者聚集點附近的建築物開槍，其中兩人頭部中槍，當場死亡，另有三人受傷。南部皮亞朋市亦有一示威者被擊斃。

不合作運動已維持逾一個月，令人憂慮失去工資的公務員難以堅持下去，最終要向軍方屈服，幸好國內外都有熱心人士幫助，紓緩他們經濟壓力。化名素素的醫生上月表示，罷工令她損失每個月28萬緬甸元（約1,543港元）工資，但有親戚表示會援助她，着她不用擔心金錢。

日星泰僑民捐款暗撐

另外，國內有「緬甸工程師」和PiTia等組織籌款，日本、新加坡、泰國和其他西方國家僑民也踴躍捐輸，默默在背後支持罷工者。

緬甸軍政府鎮壓示威者的行動至今已造成逾50人死，惹來國際社會關注。繼美國實施制裁後，澳洲政府前日亦宣佈暫停與緬甸的防衞合作計劃，並改由非政府機構推行當地的人道援助計劃。外交官指歐盟正準備擴大對軍方制裁至軍方營運企業。緬甸國營電視台昨晚指從原國務資政昂山素姬澳洲籍經濟顧問，發現國家財政機密資訊，將採取相應法律行動，並宣佈將五家獨立傳媒除牌。

路透社/《緬甸前線》