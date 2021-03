美國智庫周一發佈一份獨立調查報告,指中國政府違反聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》(下簡稱《公約》)每一項條款,在新疆種族滅絕維吾爾族人,需要承擔國家責任。

超過50名來自人權、戰爭罪行和國際法領域的國際專家共同撰寫這份長達55頁的報告,指中國政府「針對維吾爾族人持續進行的種族滅絕,違反(聯合國)種族滅絕公約,需負上國家責任」。這是首次由非政府組織,就新疆種族滅絕的指控進行獨立法律分析,包括北京應負上何等程度的責任。

報告蒐集了流亡維吾爾族人的上千項證供,以及中國官方文件作為證據,指新疆有約100萬至200萬人,自2014年被羈押在多達1,400個非法拘留設施中。報告又提到,再教育營內發生性侵、精神折磨、針對穆斯林的洗腦以及無數死亡事故。

報告又指,新疆於2017年和2018年的維吾爾族出生率下跌33%,專家歸咎於當地政府採取人工流產、 絕育、節育等手段;並且企圖消滅維吾爾文化,移除學校內教授維吾爾族的教科書、歷史和文學。

曼徹斯特大學維吾爾族歷史學教授通姆(Rian Thum)形容,北京對新疆的打壓手段是「過去一世紀以來最大的文化消滅之一」。他認為,很多維吾爾族人將視這份報告作為「對他們及其親友和社群所遭受折磨」的遲來確認。

報告由華盛頓智庫紐林斯戰略政策研究所(Newlines Institute for Strategy and Policy)發佈。該智庫於2019年成立,前身是全球政策中心(Center for Global Policy),旨在強化美國的外交政策。

中國被揭發在新疆設立再教育營、強迫勞動維族人,甚至系統性強姦維族婦女。中國政府雖矢口否認種種侵害人權的指控,聲稱所謂的「職業技能教育培訓中心」,是預防宗教極端主義和恐怖主義的必要措施,外長王毅周日更批評對新疆存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫。但多國政府和議員陸續將定性中共對維族人種族滅族,甚至號召抵制明年的北京冬奧。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!