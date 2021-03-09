英國哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的專訪周日播出，梅根在專訪中對皇室作出多項指控，包括聲稱有皇室成員種族歧視她的兒子阿奇，又控訴身在皇室沒有自由，皇室不為她闢謠等。英國傳媒審視梅根的言論，向皇室侍從查證，反駁梅根多項指控不實。另有消息人士指，女皇暫時拒絕簽署皇室侍從擬定的回應聲明，希望有更多時間思考如何處理事件，避免火上加油。

梅根在專訪中聲稱結婚前不認識哈里及皇室工作，甚至從沒在網上搜尋哈里的資料，形容自己當初很天真，但外界認為可信程度很低。有梅根童年友人披露，梅根自小已對皇室着迷，也想成為「戴安娜王妃2.0」，書架上甚至有戴妃傳記。早前由哈里梅根好友出版的二人傳記亦指，哈里梅根相識前曾在網上搜尋對方的資料「做功課」。

宣稱婚禮前秘密完婚 專家：不能結兩次

梅根又宣稱2018年5月與哈里行婚禮前3天，她已跟哈里秘密結婚，更稱當時大主教也在場見證。然而英國教會婚禮要求最少兩名見證人在場，且婚禮會場必須公開讓人參與，一旦新人正式結婚，更不得再次舉行結婚儀式。專家表示，同一對新人在英國不可能舉行兩次正式婚禮，估計其中一次婚禮只是非正式地許下承諾，沒有法律效力。

至於梅根與其他皇室成員的關係，梅根宣稱在她結婚前，大嫂凱蒂曾帶夏洛特公主試穿花女裙，卻把梅根弄哭，凱蒂事後向她道歉，但說法明顯跟英媒此前報道相反。

皇室內部：她沉溺於當受害者

梅根亦指控遭白金漢宮「滅聲」，又不滿皇室袒護其他成員，卻不為她澄清負面報道。不過皇室消息指，皇室一直有保護梅根，更重提梅根涉嫌欺凌皇室侍從的消息，指她更應保護自己的侍從。皇室職員又指，皇室內部一直嘗試歡迎梅根，但她往往只以受害者自居，「她從一開始便想被拒絕，因為她沉溺在那種論述中，她想當受害者，藉此說服哈里必須前往美國」。

另外，梅根聲稱被皇室沒收護照、車匙，說法同樣被認為是站不住腳。就在2019年，梅根被揭發到美國紐約出席產前派對（Baby Shower），可見她仍能自由出國跟友人聚會。至於哈里不滿皇室切斷其財政支援的說法同樣不當，原因是哈里梅根公佈退出皇室時，已表示會尋求財政獨立。

梅根宣稱跟同父異母姊姊薩曼莎（Samantha Markle）已接近20年沒見面，對方已迅速出面反駁。

女皇暫緩簽署回應聲明

哈里梅根專訪力數皇室的不是，引起軒然大波。《泰晤士報》報道，皇室侍從本來已草擬好聲明，希望對外界強調皇室愛護和關心哈里夫婦，但女皇暫時還沒簽署，以免事態進一步升溫。《每日郵報》引述消息指，不少皇室職員對哈里梅根的專訪內容感到憤怒，但仍傾向沉默是金，期望展示善意。

英國《每日郵報》/英國《每日電訊報》/英國《每日鏡報》

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