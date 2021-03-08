英國《泰晤士報》指哈里梅根的訪問，破壞性比皇室任何預期都要強，基本上指控皇室有種族主義兼冷酷無情，尤其兩人指皇室有人關注兒子阿奇的膚色卻不開名，基本上是邀請公眾猜測是誰說的。

主張廢除君主制的「共和」組織指：「皇室受到1936年（愛德華八世）退位以來最大危機打擊。無論是為了英國或年輕皇室成員好，這腐敗的制度要廢除了。」

兩人被斥為立足過橋抽板

英國多名黑人女性作家文化人，以至美國網球手「細威」莎蓮娜，都表態支持梅根。E!娛樂新聞女主持帕克說：「可知黑人女性為何相信梅根？因為我們都知道微觀暴力是怎樣一回事，它可慢慢令你瘋掉。」

英國多名網民則指哈里、梅根對英女皇不敬，應禠奪薩塞克斯公爵和公爵夫人封號，其中一人說：「女皇應褫奪哈里和梅根的封號，把哈里從皇位繼承名單移除，禁止他們出席任何國家活動和任何金錢支持，皇家應跟他們斷絕關係。哈里根本不關心這頭家，梅根只關心受關注和錢。」

《泰晤士報》專欄作家弗格斯亦主張褫奪兩人封號，批評兩人為立足美國「過橋抽板」，又指問題不是種族主義，而是兩人自憐自傷。曾任前首相文翠珊幕僚長的蒂莫西，批評哈里昔日叫軍中同袍「巴基仔」，今日卻為「結構性種族主義」教訓英國人；梅根欺凌皇室低級職員卻大談仁愛公義，虛偽之處堪當「覺醒族精英」（woke elite）的王子和王妃。

據YouGov去年底民調，哈里和梅根受英國人愛戴程度，在15名皇室成員中分別排第8（愛戴率41%）和第11（32%），最受愛戴是威廉王子（75%）和英女皇（73%）。

路透社/英國《泰晤士報》/《每日電訊報》