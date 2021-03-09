英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）上周二在微信發文，說很多中國記者及企業都支持給與「更多空間的傳媒自由」，但中國外交部歐洲司負責人周二卻為此召見吳若蘭，對她那篇「不當文章」提出交涉。

中國外交部以「歐洲司負責人」名義聲稱，吳若蘭身為英國駐中國外交機構最高級別代表，透過官方平台發文，為因「虛假新聞和不實報道受制裁」的個別外媒鳴冤叫屈，「刻意混淆新聞誹謗和新聞監督」，對外方「打壓」中國傳媒卻「選擇性失明」。

歐洲司負責人又宣稱，吳若蘭的文章通篇「充斥着教師爺式的傲慢和意識形態的偏見，顛倒黑白、操弄雙標」，這一做法與外交人員身分及外交機構職能「嚴重不符」。文章一經發出就「引起中國公眾的普遍不滿，受到強烈批評」。

他說，中國政府和人民反對的從來不是外國傳媒，而是那些「打着新聞自由、言論自由旗號炮製假新聞、惡毒攻擊中國、中國共產黨和中國制度的錯誤行為」。因此要求對方（吳若蘭）「深刻反思自身職責，擺正位置，多做有利於促進雙邊關係發展的事」。

英國廣播公司（BBC）2月初揭露，新疆「再教育營」內存在着對被囚維吾爾族婦女的大規模性侵等行徑，引起中國強烈不滿，不但禁播BBC新聞台，中國外交部事後更接連聲稱BBC「造謠」。吳若蘭就此於上周二以「外國傳媒憎恨中國嗎」為題在微信發文指出，外國傳媒在中國的行為是獨立的，並監督本國與中國政府的行為，不只是針對中國。在英國，傳媒被稱為「第四權」，記者能採訪政治人物任何話題，且提出尖銳問題，且會進行調查報道，披露不法，為弱勢社群發聲。她表示，部份中國傳媒也能秉持輿論監督原則，發表批判性報道，而很多中國記者和企業都支持給與「更多空間的傳媒自由」。無論世界何地，批判性的報道都不能證明記者「不喜歡這個國家」。相反地，這類報道證明了「傳媒自由的價值」，帶來更準確的資訊，並指出須改變的地方。

英國外交部暫未就吳若蘭被召見事件置評。吳若蘭在Twitter回應，並附加她文章的連結。她的文章周二仍在微信看到得，但不能在該平台分享。她說：「我堅持我在文章中表達的立場。毫無疑問，剛卸任的中國駐英大使劉曉明也會堅持他在英國主流傳媒自由發表的170多篇文章正確。」

路透社／新華社

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