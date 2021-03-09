英國哈里王子及梅根的專訪播出後餘波盪漾，不停在電視節目中向梅根發炮的英國名嘴摩根（Piers Morgan），激烈言論引起觀眾投訴後，周二晚憤然劈炮。

55歲的摩根2015年開始主持「英國早晨」。哈里梅根專訪出街後，經常批評梅根的摩根在Twitter和獨立電視台（ITV）早晨節目「英國早晨」連珠炮發，對梅根在專訪中說嫁入皇室後有嚴重心理問題、不想再活下去等的話通通存疑，還說「即使梅根馬克爾向我報天氣我也不會信」，說梅根「現在報名奧斯卡金像獎是不是太晚了」。

有輿論指有摩根不信梅根有尋死念頭，正是心理健康問題一直沒被正視的原因。關注心理健康的慈善機構Mind也批評摩根。有網民在社交網站發起投訴摩根運動，廣傳英國通訊管理局（Ofcom）的連結。摩根最初對批評愛理不理，在Twitter說自己沒被炒魷，「很多人想我因批評皮諾丘王妃（Pinocchio Princess）而被炒」。皮諾丘是經典童話《木偶奇遇記》主角，一說謊鼻子就會變長。

Ofcom周二表示，收逾4萬個針對摩根的投訴。ITV同日晚上發表聲明，說與摩根討論後，摩根決定是時候離開「英國早晨」，ITV接納他的決定。

英國《太陽報》／《每日郵報》

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