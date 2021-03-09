日本311大地震海嘯引發核災將屆10周年，很多人土或許已經淡忘當年悲慘災難，又或者認為災情已過去，一切如常。其實不少災民至今仍受影響，狠轟政府掩飾真相、淡化災情、「遺棄」災民，堅持發聲讓外界知道核災真相，並發起運動阻止當局重啟核電站，避免歷史重演。

浪江町僅5%居民返老家

河野純男（Sumio Konno，音譯）曾是核電廠員工，311震災海嘯發生前，住在寧靜的福島縣岸邊小鎮浪江町，閒時招呼鄰居到他家花園燒烤，「我們經常一起燒魚、蘑菇和新鮮挖出來的竹筍。這是美好生活的縮影」。不過一場核災，把一切都帶走了。

2011年3月11日日本發生的9級大地震，觸發巨型海嘯，至少1.85萬人死亡，福島第一核電站六個核反應爐有三個發生熔毀並有輻射洩漏，附近數以萬計居民要緊急疏散。

震災十年，浪江町只有5%居民返回老家，政府為當地清除輻射的工作完結之後，2017年3月解除疏散令，有專家認為這個決定太早，但福島縣官員卻說︰「我們相信居民現在可以免於不安地自由生活，消除輻射的工作已完成。」不過地方官員知道，在從未進行除污工作的森林和山野範圍，仍然錄得高水平的輻射。

災民訴悲慘遭遇也不易 因政府淡化遺害

河野純男現在與妻子及15歲兒子住在福島市一個單位，他自從災後就沒再見過昔日鄰居的孩子們，「我很掛念他們」。他指鄰居的舊屋因受輻射污染，9月已被拆卸，批評政府「遺棄」災民，寧願把資源投放到東京奧運促進經濟，「政府不應利用奧運去掩飾核災」。河野又說，很多住在東京的人以為核災已過去，他對此不意外。有人亦批評政府和主流傳媒都淡化核災，災民即使是談論自己的悲慘遭遇也不容易。

伊佐純子（Junko Isogai，音譯）是少數敢於站出來訴說遭遇的女性災民，她兩名女兒在核災後出現流鼻血、身體出疹等問題，2012年舉家搬到新潟縣居住，發起運動反對東京電力公司重啟新潟縣的柏崎刈羽核電站，以免其他人跟她一樣遭受惡運。她去年嘗試競逐新潟縣議會議席，但被一些男人質問為何要參選，「你只是一個女人」，議會內90%議席都是由男性佔據。

發聲災民反遭網絡欺凌

伊佐純子的舊居並非政府要求強制撤離的區域，跟其他數以萬計的災民一樣屬「自願」撤離，這類災民獲得的補償十分少，2017年福島縣政府停止再發放住屋補貼給撤離人士。

敢於發聲的災民如河野純男和伊佐純子，更遭到網絡欺凌，河野說︰「我知道我一直是網上欺凌的對象，但是我只是要告訴你有關核災的事實。我不斷談論在福島真實發生的事，如果我不說，政府會掩蓋所有事情。」

德新社

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