英國哈里王子與夫人梅根的專訪播出後近兩日，女皇終於打破沉默，揚言會認真對待有關皇室成員種族歧視指控。英國《每日郵報》在專訪周一晚於英國獨立電視台（ITV）播出後進行民調顯示，哈里夫婦支持度下跌，但反而王儲查理斯妻子卡米拉則上升。大部份受訪者認為梅根夫婦接受專訪是錯誤之舉，令女皇失望，損害皇室聲譽，應被褫奪皇室頭銜。

英國《每日郵報》委托民意調查機構JL Partners對1,000多名成年人進行網上調查，受訪者對訪談最普遍感覺是失望（41%）和憤怒（25%），大多數人認為哈里夫婦更優先考慮傳媒的關注度，甚於他們的職責。

被問到他們相信哈里夫婦還是英女皇、皇室，52%較年輕人士選哈里夫婦，而在45及45歲以上受訪者中，50%認為女皇及其家人更可信。而環顧所有年齡層中，如果將「不知道」列入考慮因素，更人多相信女皇。

45歲以上受訪者中超過一半人對哈里夫婦觀感下跌，而除了菲臘親王、王儲查理斯妻子卡米拉及安妮公主外，其他皇室成員的支持度都下跌，其中卡米拉獲得的正面評價上升了9個百分點。

但女皇仍然獲得64%正面評價，自去年1月以來下跌了2個百分點，哈里支持下降了15個百分點，王儲查理斯下跌13個百分點，梅根下降了6個百分點，獲得8%負評，幾乎一半的受訪者給她負面評價。總體而言只有14%的人認為她「非常好」，成為僅次於安德魯王子的最不受歡迎王室成員，而安德魯獲得73%負評。

另外所有年齡層受訪者都同意，英國王室及哈里夫婦現在應該停止鬥爭和好，而被問到為何哈里夫婦移居美國，大部份都認為「他們想獲得王室生活的好處，而不想負責任」。49%受訪者哈里夫婦對女皇差勁，應該要被褫奪皇位繼承權。

年輕人及少數族裔受訪者較相信梅根

民調亦顯示，年長及年輕受訪者存在分歧，年輕受訪者較願意接納哈里夫婦的言論，例如整體而言，只有三分一受訪者贊同訪問，但在18至44歲年齡層支持者則達一半。

結果顯示41%不相信不相信皇室或英國曾種族歧視梅根，34%相信，但在年輕的受訪者及來自黑人和少數民族的受訪者中，超過一半支持梅根。而54%受訪者認為，當皇夫菲臘親王仍留院休養時，兩夫婦接受訪問「時機不當」。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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