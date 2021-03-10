緬甸民間發起罷工，以公民抗命手段反對軍權統治。但軍方連日大規模鎮壓民眾，周三更搜查有份罷工的鐵路部門大樓。有員工拍片求救稱：「他們（軍警）準備拘捕我們，請救救我們。」而有叛逃到印度的緬甸前警察則披露，之前被當局下令以半自動步槍射擊示威者，並要「射到他們死為止」，令他無法接受而決定逃離警隊。

鐵路工人拍片求救 憂被拘捕

9大工會聯盟呼籲全國民眾周一 （8日）起罷工，癱瘓軍政府掌控的企業，最大城市仰光的鐵路部門員工亦有份參與。社交網站有片段顯示，軍警已封路和逼近鐵路部門大樓，一個名為瑪蘇（Ma Su）的工人表示害怕鎮壓即將發生，「我覺得他們準備要拘捕我們，請救救我們」。

Facebook另有直播影片顯示，被困工人們不斷高呼：「我們工人團結嗎？是的，我們很團結。」旁邊有人說，警方正清除路障，並威脅要開槍。路透社暫未能證實相關消息，軍警亦未有回應。

遇害議員生前曾籲民眾冒死抗命

第二個喪生的全民盟成員藻芒林（Zaw Myat Linn）在扣留時死亡，死因至今未明。緬甸已解散上議院的議員巴苗登（Ba Myo Thein）表示，藻芒林一直投入示威運動，被捕前曾在Facebook直播，呼籲人民繼續對抗軍政府，「即使付上性命代價」。

全民盟周二透過Facebook專頁宣佈，已被解散的上議院任命了前聯邦議會議長曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）作為代理副總統，執行被羈押總統敏瑞和國務資政昂山素姬的職務。但路透社形容，這項舉動屬象徵性的表態，且曼溫凱丹至今仍然行蹤未明。

警察拒開槍 辭職後憂被捕逃往印度

另外，有叛逃到印度的緬甸前警察接受路透社專訪，27歲的塔彭（Tha Peng）披露，他上月底在西部城鎮坎巴（Khampat）執勤，被上級要求以半自動步槍驅散示威者，「射到他們死為止」，但他拒絕遵從命令。上級翌日再問他會否開槍，他再次拒絕並決定辭職。

加入警隊9年的塔彭續指，他辭職後回家，但因為擔心自己會成為拘捕對象，於是連夜趕路離開家鄉，逃到印度。他稱，根據警例，警察對待示威者只可以使用橡膠子彈，或對膝頭以下的位置開槍，但上級當日的指示明顯未能符合警例。

路透社指，塔彭是首批辭職及逃往印度的警察，而塔彭披露當日還有6名同袍一起拒絕上級的開槍命令。

路透社

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