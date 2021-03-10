英女皇伊利沙伯二世在薩塞克斯公爵哈里及夫人梅根接受專訪後接近兩天，發表聲明回應事件，稱獲悉哈里和梅根過去數年的挑戰後感到傷心，而哈里、梅根和阿奇永遠會是她疼愛的家人。女皇的聲明未有擺出高姿態，但皇室專家指出聲明其實「棉裏藏針」，暗批梅根的指控並非事實全部，並強調希望私下解決事件。

女皇的聲明只有寥寥數句，第一句「我們全家徹底知道哈里和梅根過去數年遇上的挑戰時，都感到難過」，語調帶有哀傷。1990年代服務女皇的前新聞秘書安遜（Charles Anson）稱，這句子顯示女皇的聲明以傷感作主調，形容事件令女皇要處理十分困難，「她想在家庭內部公正處理，而不是公開地做」。

安遜指，女皇聲明第一句的重點是向哈里和梅根表達，無論二人作出甚麼決定，她和皇室也會祝福他們。皇室傳記作家丹皮爾（Phil Dampier）亦指，女皇必然很想治療哈里和梅根的傷痕，並私下處理事件。

稱「記憶不同」 疑涉事者另有說法

女皇的第二段聲明回應哈里和梅根的指控，稱二人「提出的議題，尤其是種族方面令人關注。或許一些記憶可能很不同，但皇室也會被非常認真地檢視，並私下處理」。丹皮爾指出，「記憶可能很不同」（recollections may vary）的字眼已反映女皇取態，顯示女皇認為哈里梅根的說法只是「他們理解中的版本」，但亦不是指摘兩人說謊，反映女皇很可能已私下跟涉及發表歧視梅根兒子言論的人士接觸，並從對方身上聽見事情的另一版本。

丹皮爾指，女皇顯然希望把被指歧視阿奇種族的人身份保密，否則將成為此人一生污點。另一名皇室傳記作家鮑爾（Tom Bower）更認為，女皇指出各人對事件的記憶有差異，是指向哈里梅根只是「幻想」，形容皇室禮貌地否定二人說法，使二人未來若想再作指控，便要說出具體的涉事者、發生時間和場合。

皇室評論員菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）指出，女皇畢生服務多元文化的英聯邦，她提出重視種族問題是正確，但哈里和梅根的不少指控至今仍有極大疑問，女皇最後亦只以「記憶可能不同」回應這些敏感問題。《每日電訊報》形容，女皇的用字反映皇室並非全盤同意哈里和梅根的言論。

強調屬家事 促哈里梅根勿再爆料

女皇最後一段聲明重申與哈里家的關係，稱「哈里、梅根和阿奇永遠也是我們疼愛的家庭成員」。丹皮爾稱，女皇向哈里和梅根打親情牌，向二人伸出橄欖枝，請他們別再爆料，而是修補與皇室的關係。菲茨威廉斯則稱，女皇用上「疼愛的家庭成員」字眼非常恰當，一方面強調正視事件，另一方面亦指出事件屬於私人和家庭事務。

安遜總結指，相信女皇不急於回應哈里和梅根的指控，而是希望小心和具建設性地處理，儘管女皇對哈里梅根不再履行皇室職務感失望，但仍希望私下解決，形容皇室是以祝福的心情送走兩人。

查理斯據報對哈里梅根不再信任

皇室侍從透露，皇室內部不希望太快回應，以免出錯，反而希望深思熟慮後作出正確決定。不過據報皇儲查理斯對哈里和梅根十分失望，並為二人的專訪感到痛苦，如今對哈里和梅根的信任已消失殆盡。該名消息人士指，查理斯一直相信社會多元價值，哈里和梅根的言論完全不符其信念。

消息人士重申，皇室不想在公開場合再討論哈里和梅根的事，希望當作家事處理，並給予彼此時間，但強調皇室多年來一直重視多元、平等、包容和精神健康等議題。

英國《每日郵報》/英國《每日電訊報》/英國《Woman & Home》雜誌

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