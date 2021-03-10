根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.17億，全球死亡人數逼近260萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,909萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52.7萬。印度確診人數超過1,126萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,112萬，死亡人數超過26.8萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

土耳其復常疫情攀升連日破萬

土耳其本月開始分省逐步解除武漢肺炎防疫限制，過去8天新增確診病例數都超過1萬宗，回復到與1月初時水平。

衞生部周二晚間公佈的數據顯示，過去24小時新增13,755宗病例、66宗死亡個案；累計2,807,387宗確診、29160宗病故。

當局上周開始對多個省分解除防疫禁令後，全國單日病例總數自上周二起連日突破萬，8、9日病例數更超過1.3萬，上一次出現如此疫情規模是在1月6日。

土耳其自2日起准許多數省分餐飲業可於上午7時至晚間7時讓顧客在店內用餐，但是只能夠運用營運能量的50%；取消週末全面宵禁措施；65歲以上、20歲以下民眾的外出禁令也解除；大部分學校復課。不過全國各地平日深夜維持封鎖。

德國首現「B.1.525」變種病毒

德國柏林-勃蘭登堡機場的病毒檢測中心周一發現一名來自德國東部薩克森州的公民感染了名為「B.1.525」的變種毒株，是德國境內首次發現該種目前在尼日利亞較為常見的毒株。

報道指出，「B.1.525」與最早在英國發現的變異新冠病毒非常相似，但其中的一種蛋白質突變跟最早在南非和巴西發現的變異新冠病毒一致。有消息稱，「B.1.525」自去年12月被發現以來，已在19個國家確診感染約280人。

德國多個州周一起有限度解封零售業和公共文化設施。柏林、漢堡等地政府開始為民眾提供每周一次的免費快速檢測。

希臘37日大男嬰染疫亡

希臘一名出生只有37日的男嬰因感染武肺病毒死亡，是該國近6,800宗死亡病例中最年幼一人。

希臘總理米佐塔基斯在Twitter發文說：「令人悲傷的是，我國出現年紀最小的病故者－這名只有37天大的新生兒，生命中卻有17天在對抗病毒。」

希臘衞生部表示，這名男嬰2月中被送到雅典一間兒童醫院，當時出現鼻炎和發燒等症狀，隔天住進深切治療部。這名男嬰於3月7日不治。

法新社／中新社／中央社

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