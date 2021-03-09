緬甸商界前日加入由公務員發起的不合作運動，進一步將軍方逼向牆角。軍方當晚隨即加強打壓示威者，一度將近200人圍困在最大城市仰光一個四街區域大肆搜捕，其間大批民眾不理宵禁令走到街上，聲援被困人士。

仰光軍警前日日間對示威者保持克制，但近黃昏時突然宣佈封鎖主要示威聚集點三橋區均都街道一帶，入黑後逐家逐戶捉拿附近居民窩藏的示威者，其間不時傳出類似開槍和震撼彈的響聲。有居民透露，軍警在昨日凌晨1時左右開始搜查區內建築物，特別是露台展示「全國民主聯盟」旗幟的地方，並強行闖入已鎖上的住戶。部份人表示即使寓所沒有示威者，也曾被搜查。

消息很快就從社交媒體散播開，仰光市各處民眾都懶理晚上8時生效的宵禁令，走到街上叫喊口號和製造聲響，有的更匆忙地架起路障，試圖爭取時間讓示威者離開。國際社會都十分關注這次封區行動，如美國大使館曾發聲明表示關注三橋區的緊張局勢，要求軍隊撤離和允許民眾安全回家；聯合國秘書長古特雷斯也乘着國際婦女節稱「很多被困者也是女性」，敦促軍方保持克制和釋放所有被捕者；英國、加拿大和歐盟也有為事件發聲。

吊銷五獨立媒體牌照

軍隊至清晨時分撤退，示威者才有機會逃離該區。一名年輕示威者沙亞孟事後透露，她與另外15至20人一度藏身一座建築物內，最後成功回家；其他示威者則在社交媒體指軍警清晨約3時撤退，他們約兩小時後才離開。消息指，軍警該晚共拘捕至少20人，大部份人都在街坊協助下成功避過軍警的魔爪。

除了封區大搜捕，軍政府前晚還取消了五間獨立媒體的牌照，包括Mizzima、DVB、Khit Thit、7Day和今日緬甸，其中今日緬甸的辦公室曾被搜查，它們近期都大規模報道示威。DVB其後表示對軍方的做法不感意外，未來將繼續營運衞星電視和互聯網頻道，但擔心記者的安全，又認為緬甸已全民是記者，再也無法遏止訊息流通。

仰光等地昨日繼續有示威者上街，但組織較零散，很快就被軍警以催淚彈等武器驅散，傳媒指北部城鎮莫寧有人受槍傷。軍方在國營電視台表示它們已盡量減少傷亡，揚言政府的耐性快到極限，暗示或有更強硬的打壓行動。

美聯社/法新社