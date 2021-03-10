（北美通訊）多倫多在80、90年代移民潮中，每年湧入數以萬計香港移民﹐相關產業如酒樓、茶餐廳、華人超市等在當地如雨後春筍。經過歲月洗禮，中國移民漸漸取代港人，成為加國移民人口中的大多數，眾多繁體中文書店也被簡體書店淘汰。不過，在多倫多列治文山市（Richmond Hill）一隅的小書店，開業20多年後仍緊貼香港脈博﹐把一本本「香港家書」交到在加港人手上。

多倫多特約記者：馮樂怡

「移民」二字說來簡單﹐實行起來卻是談何容易﹐即使捨得放下身外物，前往異地重新開始生活﹐卻難放下舊習慣。在80年代移民加拿大的姚老闆，大學修讀完氣象和物理後，順理成章地到氣象局工作；但數年後他有感事業發展停濟不前，加上對漫畫的熱愛和朋友鼓勵，便在香港移民聚居地之一的列治文山市開設「多面体」書店，至今已有25年。

「當時我們算是比較新派的書店﹐以漫畫和雜誌為主。那個年代互聯網不盛行﹐要最快知道香港的事﹐就靠報紙和雜誌。」開業不久，便遇上97前後的一輪移民潮﹐也許離鄉別井日久使人倍感思鄉﹐每周空運到加拿大的香港雜誌，成為當時香港留學生和新移民趨之若鶩的時尚物品﹐書店全盛時期亦由此起。

「每款周刊我們會訂20本左右﹐星期四、五出版的，（下）周一運到書店﹐外面便有一條人龍排隊租雜誌。通常書一到，我們都會先看﹐然後再按預約好的順序出租﹐要不然自己就看不到了。」姚老闆說，每本雜誌一周能出租多達6次﹐最後還有機會賣出﹐周而復始﹐加上日漫和港漫的租金﹐利潤相當可觀。

2000年代中後期﹐港人對政權轉換的戒心和擔憂大減﹐醉心於香港「搵真銀」﹐移民加拿大的吸引力下降，甚至有移民開始回流，「多面体」這道資訊橋樑的作用，在時代沖洗下逐漸褪色，「生意在2000年打後開始走下坡﹐一來是香港過來的新移民少了﹐雖然沒有官方數字﹐我們看在眼裏知道是少了的。96年剛開張至2000年前後﹐每年暑假都會看到一批新臉孔﹐他們會懂門路過來﹐知道這裏有書店會很高興。到2005年左右走下坡的趨勢很明顯﹐留學生少了、新移民也少了。」

另一方面，互聯網開始普及﹐一機在手已盡知天下事﹐網上觀看漫畫成為新常態﹐而延後數天才到手的「新雜誌」吸引力亦大減﹐「這是一個大趨勢﹐讀者的閱讀習慣有所改變。有些舊客也說，現在託我訂的漫畫只用來珍藏﹐要追看的都在網上看完了。」

目前，書店客源已較高峰期大幅減少，業務轉為代客訂書﹐只要客人說得出﹐書店找得到﹐通通都可代訂。近年﹐不少多倫多港人委託姚老闆代訂有關「反送中」的社運書﹐一傳十、十傳百﹐「多面体」又成為在加港人與香港社會運動的橋樑，「最近客人又多起來﹐有新移民也有回流的﹐他們都會找一些『反送中』書籍﹐而且這些書在香港也越來越難找﹐他們都希望盡快買到﹐所以買的量頗多。」

在多倫多的繁體中文書店，本身已所剩無幾﹐敢於把抗爭書籍放置在店面的﹐「多面体」可算是唯一。姚老闆說，他並未擔心受針對﹐「其實『國安法』是怎樣一回事﹐對我有多大影響﹐我不太清楚﹐但起碼我身處加拿大﹐現時並沒有受到威脅﹐也並沒有太擔心。」

姚老闆續指﹐為客人代訂書本是自己的職責﹐理應進行到底﹐「為客人訂書是我可以做﹐也是我唯一能做到的事。只要有這個需求﹐我又有能力找得到﹐我會繼續做這個角色。這也是一種責任﹐客人需要訂的書﹐我自己又有興趣的﹐會更努力幫客人找到。」書店開業逾廿載﹐尤幸未經過大風浪﹐姚老闆笑指，在加拿大經營書店比在港求存的經濟壓力少﹐日子平淡，亦尚有漫漫長路﹐只求日後繼續做好橋樑角色﹐為身處多倫多的港人，送上來自香港的聲音和資訊。

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