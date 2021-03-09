美國疾病控制及預防中心（CDC）更新指引，曾接種武肺疫苗人士可於室內聚會，毋須佩戴口罩，但應避免不必要外遊。

CDC指，所有人士在完成接種疫苗的兩周後，可在室內與其他已接種疫苗人士聚會，或與未接種疫苗且感染風險低的人見面時，毋須佩戴口罩或保持社交距離。倘曾接觸過確診者，只要沒有出現病徵，更可不用接受檢測或隔離。

籲避免不必要外遊

不過，CDC總監瓦倫斯基強調：「我們仍處於嚴重的大流行之中，有逾90%人口未完成疫苗接種。無論有沒有接種疫苗，都應繼續避免中型和大型聚會及不必要外遊。」她補充指：「每次旅客急增，確診個案亦隨之急增。」即使如此，美國航空公司協會、美國商會等多個組織致函白宮武漢肺炎抗疫統籌辛茨（Jeff Zients），促請政府為已接種疫苗及作檢測的旅客提供臨時健康證明，望令航空業盡快復蘇。

另外，有研究顯示，輝瑞疫苗在長者身上產生的免疫反應較弱。德國杜塞道夫大學醫院為91名60歲以下、85名80歲以上人士作測試，發現在接種第二劑疫苗的17日後，三分一的80歲以上測試者體內沒有任何抗體。另有刊登於《新英格蘭醫學雜誌》的研究指，已接種輝瑞疫苗人士的血液能夠中和巴西變種病毒，效果大致與去年傳染力較低的病毒株相若。輝瑞早前曾指疫苗對英國、南非變種病毒有效。

路透社/美聯社