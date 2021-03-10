英國哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，哈里在專訪中再次「搬出」亡母戴安娜，指英國皇室自他宣佈不再履行職務後，便停止對他的財政援助，形容若非戴妃給他留下遺產，他根本不可能離開皇室。哈里又稱，假如戴妃仍然在生，也會對梅根所受的攻擊感到憤怒和傷心，形容戴妃或許也早已預見他會離開皇室。但皇室消息人士否認對哈里「閂水喉」的說法。

離開皇室過程中「感受到戴妃存在」

哈里和兄長威廉王子在戴妃死後，合共獲得戴妃約1,300萬英鎊（約1.4億港元）遺產。哈里稱他們本來沒打算跟Netflix及Spotify等簽署合作協議，但他不再擔任皇室要職後，失去皇室財政支援，只靠戴妃的遺產過活，他和梅根移居美國時，亦帶上母親的所有遺物，「假如沒有這些（遺產），我們不可能做到這事，回想起來母親可能早已預見這事會發生。在整個過程中，我也能感受到她的存在」。

哈里之前仍為在職皇室成員時，有95%開支來自查理斯的私人財產，餘下5%來自英國納稅人。而哈里和梅根去年1月宣佈脫離皇室時，曾經公開表明希望能夠財政獨立。

不過，《倫敦標準晚報》引述皇室高層消息人士指，查理斯並未切斷對36歲兒子哈里和新抱梅根的財政支持，並對哈里相關言論感到失望。除了指摘皇室「閂水喉」，哈里也稱父親查理斯一度不接聽他的電話，又宣稱父親令自己失望，但自己仍會繼續敬愛對方。

梅根戴戴妃遺物出鏡

另外在訪問中，哈里提到梅根在網上遇上大量涉及種族的抨擊，不點名戴安娜地表示擔心「歷史重演」，形容戴妃如果還在生，會對這一切非常憤怒和難過。哈里指，對於能跟太太一起接受訪問感欣慰和輕鬆，相反戴妃當年卻要獨自一人面對離婚，令他難以想像。

梅根在訪問中亦有提及戴妃，稱曾與一名戴妃生前的朋友討論在皇室遇上的壓力，指自己當時求助無門，「還有誰會明白內裏發生的事？」她與該名戴妃友人最後成為朋友。梅根在專訪中，也戴上戴妃舊日的鑽石手鏈，哈里亦曾在2017年從同一條手鏈拆下兩顆鑽石，鑲到梅根的訂婚戒指上。

美國哥倫比亞廣播公司／英國《倫敦標準晚報》

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