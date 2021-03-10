東亞國家陸續開始接種武漢肺炎疫苗，南韓卻錄得6宗接種英國阿斯利康疫苗後仍然確診的個案，其中3人是醫護人員。日本則有17人接種輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應，官員表示，與歐美地區相比，日本的過敏比例較高，當局將開會討論。

當局正調查 疑接種前受感染

繼接連有市民接種武肺疫苗後死亡案例後，南韓疾病管理廳公布，周日（7日）和周一（8日）分別接獲3宗個案，均是接種疫苗後仍然確診武肺，即累計6宗。當局正就此調查，並指患者有可能在接種前或接種後尚未具免疫力的時候受到感染，形容這種情況亦非特殊案例。

韓聯社引述醫療專家指，疫苗並非百分百可避免感染，且從接種後到產生免疫力需要一定時間；而南韓目前使用的阿斯利康疫苗及輝瑞疫苗，均屬必須接種兩劑的款式，且完成兩劑後至少要經過兩星期才會產生免疫力。

南韓近44.7萬人已接種首劑疫苗，對象皆為前線醫護或療養院患者。專家認為，這些群體所處環境染疫風險高，亦可能是接種疫苗後確診的原因。故此，專家提醒，即使已注射第一劑疫苗仍不可掉以輕心，需要繼續遵守防疫措施。

日本過敏比例高 且皆為女性

日本上月17日起率先為醫護人員接種輝瑞和德國BioNTech共同研發的武肺疫苗。共同社報道，截至周二（9日），日本已有107,558人接種疫苗，17人出現嚴重過敏反應。日本放送協會（NHK）報道，她們全部都是20多歲至50多歲女性，症狀包括出現蕁麻疹、喉嚨痛、呼吸困難、手腳發麻等。部分人本身有高血壓等長期病患、或是有藥物和食物敏感，但也有人是本身沒有任何不良健康狀況。

負責統籌疫苗事宜的行政改革大臣河野太郎表示，相比歐美，日本接種者過敏比例較高。厚生勞動大臣田村憲久則表示，每100萬人接種後出現嚴重過敏反應的比例，美國為5宗，英國20宗。厚生勞動省將將周五（12日）審議會上，討論過敏反應比例及過敏症狀程度與歐美各國是否類似等。

中央社／韓聯社／共同社

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