白宮發言人為第一狗咬人辯解

美國總統拜登夫婦其中一隻德國牧羊犬「少校」（Major）據報近日攻擊一名白宮安全人員，被「遣返」總統拜登位於特拉華州的老家。白宮周二證實消息稱，「少校」仍在適應習慣全新的環境和新人。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，「少校」周一對一名不熟悉的陌生人感到吃驚，作出反應時令對方受輕傷。傷者經白宮醫療團隊協助後，無須接受進一步治療。

普薩基並透露傷者身份，但美聯社引述匿名官員稱，傷者是特勤局的特務，傷勢並不嚴重。負責安頓好兩隻白宮第一狗的第一夫人吉爾（Jill Biden）因為要到華盛頓和加州的美軍設施訪問三天，普薩基透露，「少校」和另一隻德國牧羊犬「冠軍」（Champ）已被送回特拉華州，但很快會回歸白宮。

加拿大任命首位女性副參謀長

加拿大軍方兩名男高層早前被揭涉嫌與下屬有不當性關係，令軍方人事頻頻變動。軍方周二早上發聲明，公佈中將艾倫（Frances Allen）將擔任國防副參謀長，屬軍方第二把手，是首度由女性出任此職。總理杜魯多周二稱讚此項決定︰「我很高興見到加拿大史上首度由一位堅強的女性出任副參謀長。」

前參謀總長溫斯（Jonathan Vance）被加媒踢爆與下屬有不當行為和關係。溫斯雖否認，但憲兵仍對此展開調查。事隔數周，繼任參謀總長的海軍上將麥克唐納（Art McDonald）也被控行為不當，須接受調查而卸任。

杜魯多在周二記者會上表示，領導高層必須「朝着終結軍中騷擾和歧視的挑戰前進……且確保任何站出來說出實情或指控的人，都獲得他們所需要的支持和資源」。他坦承目前處理這些議題的措施「都做得不夠，動作也不夠快」，並承諾會加快速度和更深入處理，「以確保任何效力國家的人……都有安全工作環境」。

俄羅斯限制Twitter國內服務

俄羅斯當局周三宣布，因社交網站Twitter未有應當局要求刪除違禁內容，將減慢Twitter服務速度，限制Twitter在當地使用。

俄羅斯通訊監管局（Roskomnadzor）透過網站發聲明稱，手機等行動裝置使用Twitter網站的速度會減慢100%，至於桌上電腦亦會減速50%。聲明續指，Twitter上現時有超過3,000則帖文含違法內容，並威脅若Twitter繼續無視相關法律的要求，將徹底終止該網站服務。

當局於2月1日實施一項新法，社交媒體企業需自行判斷和封鎖違禁內容，並需採取即時行動，限制接觸違禁資訊。作為反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）常用的社交網站，Twitter本月初被俄羅斯當局指未有刪除近3,000項含有違禁資訊的資料。

路透社／美聯社／法新社／中央社／《莫斯科時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！